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Корабелы Хабаровска заключили контракт на строительство двух буксиров
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Корабелы Хабаровска заключили контракт на строительство двух буксиров 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Сегодня Хабаровский судостроительный завод заключил контракт на строительство двух морских буксиров для нужд корабелов из Комсомольска-на-Амуре. Как рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела маркетинга ХСЗ Константин Яуров, закладка первого судна серии по проекту 00440 намечена на ближайшие месяцы.
— В качестве лизингодателя выступила компания «Гознак-лизинг», которая входит в Объединённую судостроительную корпорацию, как и другие участники сделки, — отметил Константин Яуров. — Проект судов разработан конструкторским бюро «Вымпел», также входящим в ОСК.
Новые буксиры Амурский судостроительный завод планирует использовать для перегона кораблей и судов на свою достроечную базу во Владивостоке для последующей доделки и проведения заводских ходовых и швартовых испытаний.
— Головное судно по контракту планируется построить в 2019-м году, второе в 2020-м году, — отметил Константин Яуров.
Это первый из состоявшихся контрактов, запланированных руководством Хабаровского судостроительного завода на 2018 год. Напомним, на верфи в ближайшее время готовятся заложить 11 судов: два буксира, два средних рыболовных траулера морозильных (СРТМ) и семь краболовов. Напомним, Хабаровский судостроительный завод сейчас работает над судном на воздушной подушке СВП-50 и двух скоростных пассажирских лайнеров проекта А45-2 — однотипных «70 лет Победы». На верфи применена технологическая схема, позволяющая строить одновременно 10 судов водоизмещением до 250 тонн со сдачей по 3-5 единиц в год или 3-5 судов водоизмещением до 1500 тонн со сдачей 1 единицы в год. За последнее десятилетие проведена частичная модернизация промышленного и станочного оборудования. Основные технические характеристики морских буксиров проекта 00440: Длина наибольшая — 35 метров; Ширина — 9,5 метра; Осадка — не более 3,5 метров; Скорость судна — 12 узлов; Экипаж — 8 человек.
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