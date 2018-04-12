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Вертолеты МАЦ начинают полеты по выявлению подтоплений в Москве и области
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Вертолеты МАЦ начинают полеты по выявлению подтоплений в Москве и области 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Вертолеты Московского авиационного центра в четверг приступают к полетам по выявлению подтоплений на территории столицы и Подмосковья, сообщил РИА Новости в четверг представитель МАЦ.
"Сегодня Московский авиационный центр начинает специальные облеты по контролю паводковой обстановки на территории столицы и области", — сказал собеседник агентства.
По его словам, при обнаружении зон подтоплений пилоты будут незамедлительно передавать информацию в центр управления в кризисных ситуациях.
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