В Ростовской области прошли учения с участие С-300

"В ходе практической части учений расчеты зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300 под прикрытием зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» совершили марш в заданный район, где отработали задачи по развертыванию позиций на неподготовленной местности. В ходе активной фазы расчеты ЗРК С-300 отработали задачи по обнаружению, идентификации, сопровождению и уничтожению электронными пусками воздушных целей условного противника", — сказал Астафьев.

Кроме того, по его словам, расчеты «Панцирей» обеспечили контроль воздушного пространства в районе позиций С-300 и отработали задачи по уничтожению малоразмерных целей, имитирующих беспилотные летательные аппараты противника.

"Всего к плановому тактическому учению привлечено более 300 военнослужащих и около 100 единиц военной техники", — добавил Астафьев.