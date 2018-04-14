Ещё
В Ростовской области прошли учения с участие С-300
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ростовской области прошли учения с участие С-300 

РИА Новости 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Расчеты ЗРПК «Панцирь» и комплексы ЗРК С-300 уничтожили воздушные цели условного противника на учениях в Ростовской области, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) полковник Вадим Астафьев.
"В ходе практической части учений расчеты зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300 под прикрытием зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» совершили марш в заданный район, где отработали задачи по развертыванию позиций на неподготовленной местности. В ходе активной фазы расчеты ЗРК С-300 отработали задачи по обнаружению, идентификации, сопровождению и уничтожению электронными пусками воздушных целей условного противника", — сказал Астафьев.
Кроме того, по его словам, расчеты «Панцирей» обеспечили контроль воздушного пространства в районе позиций С-300 и отработали задачи по уничтожению малоразмерных целей, имитирующих беспилотные летательные аппараты противника.
"Всего к плановому тактическому учению привлечено более 300 военнослужащих и около 100 единиц военной техники", — добавил Астафьев.
РИА Новости: последние новости
США в Сирии могут использовать ударные подлодки, считает адмирал ВМФ СМИ рассказали об угрожающем США китайском аналоге "Кинжала" В ЮВО началась контрольная проверка за зимний период обучения
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ готовит «ответный удар» США46
Порошенко обратился к Путину на «ты»1237
Россия отказывается от SWIFT603
Британия назвала «наглой ложью» заявления Минобороны РФ490
Сирийская армия нашла химическую лабораторию боевиков16
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение