Часы Судного дня показывают 23:59

Москва, 11 апреля — «Вести. Экономика» Учитывая события последних дней вокруг Сирии, можно уверенно заявить — часы Судного дня пора подвинуть еще на одну минуту вперед. С начала 2015 г. на «Часах судного дня» без трех минут полночь. Однако экспертный совет, выпускающий «Бюллетень учёных-атомщиков», в январе 2018 года принял решение перевести часы на одну минуту вперед. Представители этой авторитетной организации пояснили, что такое положение стрелок вызвано тем, что в 2017 году все мировые ядерные державы активно вкладывали средства в развитие своих арсеналов. В их числе также Северная Корея, которая постоянно проводит ракетные и ядерные испытания. Тревогу ученых вызывает и программа конфигурации ядерных сил США, которая оставляет возможность для повышения роли атомного и водородного оружия.

История вопроса

Впервые Часы Судного дня начали функционировать в 1947 году. За 71-летнюю историю проекта стрелки Часов меняли своё положение более двадцати раз. Во время Карибского Кризиса 1962 года, когда мир был в двух шагах от ядерной войны, часы не успели отреагировать на ситуацию, поскольку ситуация разрешилась в течение 38 дней. Нынешний показатель — один из самых близких к ядерной полуночи, означающей возможное приближение ядерного катаклизма. Такое же время «часы судного дня» показывали в 1953 году после первого испытания водородной бомбы. Дальше всего от катастрофы они «убежали» на волне оптимизма в связи с окончанием холодной войны в 1991 году. Тогда, по мнению ученых, человечество отделяло от ядерного катаклизма целых 17 минут. Одной из главных причин такого решения должна стать концентрация тяжелого вооружения ядерных держав вблизи берегов Сирии. Корабли ВМФ России начали проводить учения вблизи побережья Сирии, следует из международного извещения для авиационного персонала (NOTAM) и навигационного предупреждения для мореплавателей. В сообщениях приводятся координаты закрытого района, а также говорится о проведении там учебных стрельб. В настоящее время в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море действуют порядка 15 боевых кораблей и судов обеспечения Черноморского флота, в том числе носители крылатых ракет «Калибр» фрегаты «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен», а также подводные лодки, которые неоднократно наносили удары по объектам террористов в Сирии. Военные эксперты считают, что эти учения ни что иное как ответ решение США подвести эсминец «Дональд Кук» к российской военной базе Тартус на 100 км. По сообщениям турецких СМИ, на встречу кораблю поднялись российские боевые самолеты. Они не менее четырех раз пролетели над ним. Также стало известно, что вскоре к «Дональду Куку» может присоединиться аналогичный эсминец — «Портер». Добираться до берегов Сирии ему всего несколько дней, пишет Wall street Journal. Стоит отметить, что в Вашингтоне также оценивают ситуацию как критическую, особенно отчетливо это понятно по решению поднять в воздух самолет «Судного дня». Самолет Boeing E-4B Nightwatch — командный пункт на случай ядерной войны — поднялся в воздух в штате Индиана. Помимо президента в самолете может быть командование Вооруженными силами США. Летающий командный центр в случае ядерной войны может находиться в воздухе в течение длительного времени. В США 4 таких самолета, и они могут быть использованы в экстренных ситуациях. Кому необходима эскалация конфликта?

Пойдет ли Запад на большую войну, далеко ли до окончания антироссийской истерии и владеет ли действенным инструментарием Совет Безопасности ООН? Об этом на примере ситуации в Сирии ведущий Александр Кареевский беседует со своими гостями в студии.

В этих условиях трудно не предположить, что военное лобби, или «глубинное правительство» США, в очередной раз делает все для обеспечения ключевых военных корпораций (Lockheed Martin и т. д.) новыми заказами. Эти корпорации контролируют правительство США и НАТО. А понять, как они это делают, необходимо для того, чтобы оценить внешнюю политику Америки, то есть какие страны являются «союзниками» правительства США (такие как Саудовская Аравия и Израиль) и какие страны являются его «врагами» (такие как Ливия и Сирия) и, значит, подходят для вторжения Америки или свержения правительства этой страны посредством переворота. Демонизируется глава государства, затем происходит вторжение или переворот. Вот и все. Поскольку Америка приватизировала оборонную промышленность, в Америке инвесторы смогут заработать прибыль от вторжения и оккупации зарубежных стран, а миллиардеры, которые контролируют эти корпорации, покупают конгресс и президента, чтобы сохранить поступление этих доходов для себя. В этом суть военного бизнеса, поскольку его рынки — это правительства, но не те правительства, которые аристократия хочет свергнуть и заменить. Иностранные правительства, которые должны быть свергнуты, являются не рынками, а целями. Эти несчастные страны идут к кровопролитиям и нищете. Но если вы контролируете эти корпорации, вам нужны эти вторжения и оккупации, и вам, конечно, нет дела ни до одной из жертв, которые (в отличие от прибылей) не имеют отношения к вашему бизнесу. Фактически убийства людей и разрушение зданий — это то, что вы как миллиардер с контрольным пакетом акций одного из 100 лучших подрядчиков в правительстве США продаете своему правительству и всем другим правительствам, которых пропаганда страны будет представлять как «врагов» — Ирак, Афганистан, Сирия, Йемен и т. д. — и определенно не как «союзников», типа иностранных рынков: Саудовская Аравия, ЕС — НАТО, Израиль и т. д. Что касается ваших крупнейших зарубежных рынков, они будут «союзниками», так что вы (то есть национальная аристократия, владеющая СМИ и т. д.) будете защищать их, и вам нужно будет, чтобы американские военные (налогоплательщики и войска) защищали их. Это защита вашего рынка, хотя вы как владелец корпорации ни за что не платите. Это уникальный характер ведения военного бизнеса и уникальные возможности для инвесторов. Таким образом, 21 мая 2017 г. президент США Дональд Трамп продал семье Сауда, владеющей Саудовской Аравией, продукцию американских производителей оружия на рекордные $350 млрд, которую они теперь обязаны покупать в течение следующих десяти лет с первичным взносом в размере $100 млрд только в первый год. Эта сделка, безусловно, является крупнейшей частью стимула Трампа для американских производителей. Однако она касается только военных производителей, которые практически полностью зависят от продаж правительствам, в частности «дружественным» правительствам: «союзникам» типа семьи Сауда.