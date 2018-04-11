В Генштабе прокомментировали передвижение кораблей ВМС США

«Мы внимательно отслеживаем ситуацию в Сирии

В среду российский Генштаб пригласил журналистов на брифинг, посвященный ситуации в Сирии. Накануне Вашингтон объявил о том, что направляет к берегам Сирии два эсминца с «Томагавками», чтобы наказать Дамаск за мифическую химатаку. Затем на Ближний Восток отправилась целая авианосная армада американских кораблей. Наконец, Трамп через Twitter пообещал российской ПВО в Сирии скорый прилет американских ракет. После всего этого журналисты, собравшиеся на брифинг в Минобороны России , не знали чего ждать. Объявления о начале учений наших Стратегических ядерных сил? Направления в тревожный регион ударных самолетов с гиперзвуковым оружием?..

Ничего подобного. Российский Генштаб опять всех удивил. На этот раз — хладнокровием, выдержкой и спокойствием, которое так контрастировало с заокеанской военной истерикой.

«7 апреля была предпринята, вероятно, последняя попытка фабрикации ложных свидетельств якобы применения сирийскими властями отравляющих веществ в Восточной Гуте. Действующие исключительно в рядах террористов одиозные «белые каски» в очередной раз имитировали перед видеокамерами постановочную «химическую атаку» на мирных жителей города Думы», — заявил представитель Генштаба. Он сообщил, что эксперты Организации по запрещению химоружия согласились приехать в Сирию, чтобы на месте разобраться, что же произошло в Думе.

Генерал также сообщил, что Вооруженные силы России совместно с сирийскими властями завершают масштабную гуманитарную операцию в пригороде Дамаска Восточной Гуте.

По словам генерала, успехи России и Сирии в борьбе с терроризмом устраивают не всех. Отсюда и попытки многочисленных провокаций для обвинения сирийских правительственных войск в применении химического оружия. Он высказал крайнюю озабоченность в связи с прозвучавшими в Женеве заявлениями представителя Всемирной организации здравоохранения австралийца Питера Саламы о якобы 500 пострадавших от токсичных веществ в Думе.

Генштаб не оставил без внимания и звучащие из США воинственные заявления и передвижения военно-морских сил. «Знаем, что авианосная группа США во главе с авианосцем » Гарри Трумэн » и эскортом кораблей начала выдвижение в Персидский залив с ориентировочным сроком прибытия в начале мая. Это сложившаяся практика пребывания ВМС США в данном регионе. Мы внимательно отслеживаем ситуацию, складывающуюся вокруг Сирии и во всем регионе, и будем информировать вас о ее изменениях», — заключил генерал.

Не знаю, как восприняли заявления представителя нашего Генштаба за океаном, но вот некоторых из пришедших на брифинг российских и иностранных журналистов речь генерала явно вывела из панического состояния. Войны не будет. По крайней мере, до мая точно.