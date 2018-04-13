Может ли ВМФ России уничтожить американский авианосец

Есть ли у ВМФ России возможность уничтожить американский авианосец

Авианосная ударная группа (АУГ) во главе с авианосцем « Гарри Трумэн » начала свое движение к Сирии . Всерьез обсуждаются варианты того, как сирийское ПВО будет бороться с сотнями выпущенных этой АУГ крылатых ракет. Но есть ли у России (в случае необходимости, разумеется) хотя бы минимальный шанс уничтожить сам американский авианосец? И если да — что для этого нужно?

Удар американцев по Сирии — пока, к счастью, лишь гипотетическая возможность. Но не праздным является не только вопрос о том, как сохранить наши корабли, дислоцирующиеся в Сирии. Обыватели и специалисты поневоле спрашивают себя — есть у России военные и технические возможности что-либо противопоставить столь грозному оружию, как американская авианосная ударная группа? Ведь именно она должна стать главным инструментом военного подавления Сирии, — и не исключено, что России придется напрямую противодействовать этой эскадре.

«Для организации боевых действий одним кораблем, одной подводной лодкой дело не сделаешь. Нужно обязательно создать группировку из разнородных сил — подводных лодок, морской авиации, надводных кораблей. Совместными усилиями можно решить эту задачу — выведение из строя авианосца», — подчеркнул в комментарии газете ВЗГЛЯД бывший командующий Черноморским флотом (1998-2002) адмирал Владимир Комоедов. Теоретически можно поразить корабль противника, и не располагая такой группировкой — но вероятность крайне мала. «Случайно можно — с подводной лодки, ракетой с берега, с самолета. Теоретически достаточно одной ракеты, тем более, наших сверхзвуковых противокорабельных ракет. Но для серьезной организации боевых действий на море, подчеркну, необходима группировка», — говорит Комоедов.

Сейчас в Средиземном море действуют порядка 15 российских боевых кораблей и судов обеспечения. Они входят в состав постоянного оперативного соединения — Средиземноморской эскадры Черноморского флота. Основная ударная сила: сторожевые корабли — фрегаты «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен», оснащенные ракетными комплексами «Калибр-НК». Дизель-электрические субмарины проекта «Варшавянка» и атомные подводные лодки проекта «Щука-Б» оборудованы комплексом «Калибр-ПЛ». В качестве своих боевых средств «Калибры» могут использовать как ракеты для стрельбы по наземным целям, так и противокорабельные ракеты. Известно, в частности, что комплекс, стоящий на «Адмирале Эссене», оборудован именно противокорабельными ракетами дальностью до 300 километров.

Следует упомянуть и комплексы береговой обороны, размещенные в Сирии: «Бал», оснащенные противокорабельными ракетами Х-35 «Уран», с дальностью стрельбы 120 километров, и «Бастион» с ракетами «Яхонт» — до 300 километров.

В море задача сложнее. Эффективными средствами поражения можно также считать: разрабатываемую сейчас гиперзвуковую ракету «Циркон», а из наличных средств все еще эффективна крылатая ПКР «Гранит» (эффективная дальность стрельбы до 700 км). «Гранитами» оснащены надводные корабли — в частности, ракетный крейсер «Москва» и атомный ракетный крейсер «Петр Великий». Данные корабли не находятся сейчас в Средиземном море, но вспомнить о них при таком чисто умозрительном разборе необходимо — ведь «Гранит» до настоящего момента самая мощная противокорабельная ракета, стоящая на вооружении ВМФ РФ.

Достаточно ли этого для эффективной нейтрализации АУГ американцев и их союзников? По оценке адмирала Комоедова, совершенно недостаточно. Авианосец всегда ходит рядом с кораблями сопровождения, и в такие группы входит до десятка кораблей охранения. Это могут быть крейсера, эсминцы, фрегаты, в обязательном порядке — многоцелевые подлодки, и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) типа «Хокай». Все эти корабли оснащены сотнями пусковых установок как для зенитных, так и для противокорабельных и ударных ракет — не говоря уж о главной ударной силе такой АУГ, базирующихся на авианосце самолетах.

Адмирал Комоедов указывает:

«Каждая авианосная ударная группа США имеет глубину обороны в 1,5 тысячи километров. А у нас дальность пуска ракет с надводных кораблей и подводных лодок против авианосцев — в пределах 300-500 км».

Иначе говоря, американская авианосная группировка способна обнаружить любой надводный корабль или даже целую эскадру за полторы тысячи километров (а то и более — благодаря самолетам АВАКС) и почти немедленно уничтожить противника на полностью безопасном для себя расстоянии. По крайней мере, российские надводные корабли реальной угрозы для американских авианосцев не представляют — их просто не подпустят на дистанцию, необходимую для пуска ракет.

Так что вопрос сложный, резюмирует адмирал Комоедов. Хотя, добавляет он — не безвыходный. Способы уничтожения американских АУГ активно прорабатывались советскими военными еще много лет назад.

«В свое время планировались целые морские операции по разгрому АУГ. Выделялся огромный наряд, особенно в Атлантике: это и маневренные группы подлодок, и авиация, и надводные корабли», — указывает Комоедов.

В СССР ставка делалась на два инструмента борьбы с надводными и подводными целями. Во-первых, это уже упомянутые противокорабельные КР морского базирования, те же «Граниты». Во-вторых, крылатые ракеты воздушного базирования, которыми оснащали бомбардировщики-ракетоносцы Ту-16, а затем бомбардировщики Ту-22М3. Существовал целый класс морской ракетоносной авиации (МРА) — который, впрочем, был упразднен в 2012 году.

Теоретически сегодня функцию МРА должны выполнять самолеты дальней авиации. Но в советское время морская ракетоносная авиация располагала до полутысячи машин, а дальняя авиация РФ на сегодняшний момент имеет на вооружении только 139 самолетов (по оценке Международного института стратегических исследований IISS). Российский военный эксперт Алексей Леонков в комментарии RT давал еще более скромную оценку — 60-65 машин. Сколько из этих машин реально боеготовы — неизвестно. Остается добавить, что работа по надводным целям — лишь одна из задач дальней авиации, причем не приоритетная, в отличие от специализированной МРА.

Может ли ВМФ России, исходя из нынешних возможностей, противостоять американской авианосной группе? Источник газеты ВЗГЛЯД, близкий к руководству Морской авиацией РФ, как и адмирал Комоедов, считает, что это дело крайне сложное.

Наибольший же шанс выполнить задачу уничтожения авианосца имеют только атомные подводные крейсера класса «Антей»,

оснащенные «Гранитами» (и возможно в будущем — «Цирконами»). Но здесь необходимо выполнить целый комплекс условий. Во-первых, подлодки должны выйти в море и подойти в район развертывания незамеченными, не перехваченными лодками-охотниками противника. Это крайне сложная задача. Во-вторых, подлодок должно быть несколько, чтобы обеспечить необходимое количество ракет в залпе. В-третьих, этим подводным крейсерам нужно приблизиться к цели на расстояние залпа — около 700 километров. И наконец, самое главное — нужно обладать точной информацией о местонахождении целей в момент пуска ракет. Иными словами, ударным подлодкам необходимо внешнее целеуказание, иначе ракеты пройдут мимо цели.

Сейчас, по оценке источника газеты ВЗГЛЯД, близкого к Минобороны РФ , в этой критически важной сфере наблюдается пробел. Впрочем, похоже, что в последние годы важнейший недостаток нашего ВМФ — отсутствие систем целеуказания, начинает выправляться. В этих целях на «Камове» летом 2017 года было начато создание вертолета-беспилотника морского базирования на базе Ка-27. За год до этого начала применяться другая модель — вертолетный комплекс радиолокационной разведки наземных целей Ка-35. Ранее ничего похожего у наших Вооруженных сил не было — и, заметим, эта машина уже прошла испытания в Сирии.

Но, как ранее отмечал в комментарии газете ВЗГЛЯД, эксперт Центра анализа стратегий и технологий (АСТ) Сергей Денисенцев, «более сильным решением» было бы создание самолета, подобного американскому «Хокаю» или советскому его аналогу Як-44, который так и не был воплощен. Создание машин, отвечающих за целеуказание, сделает наши ударные противокорабельные силы «зрячими», и следовательно, способными решить указанную задачу.

Можно было бы также предположить, что задачи целеуказания российским подводным лодкам способны выдать самолеты А-50У и Ту-204Р, предназначенные в том числе ровно для этих целей и в данный момент работающие в Сирии.

Однако не стоит забывать, что данные машины станут первой и главной целью американской истребительной авиации при первых же признаках реальной атаки на АУГ.

Таким образом, стоит честно признать: теоретически Россия имеет шансы поразить американский авианосец, однако вероятность успеха такой атаки крайне невелика.