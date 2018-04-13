Зенитчики ЮВО отразили воздушную атаку

Под Астраханью зенитчики ЮВО отразили условную воздушную атаку

На полигоне Капустин Яр в Астраханской области , военнослужащие зенитно-ракетного подразделения из Волгоградской бласти провели тактические учения с боевой стрельбой.

Как сообщили в пресс-службе ЮВО, задачей было отразить воздушный удар условного противника.

Причем выполнять эту задачу специалистам зенитных ракетных комплексов "Стрела-10" и зенитных ракетно-пушечных комплексов ЗРПК "Тунгуска" пришлось в условиях применения условным противником оружия массового поражения.

Всего к тренировке привлекли около 100 военнослужащих и несколько десятков единиц вооружения и техники. Было отработано около 40 различных задач, обнаружено и условно уничтожено более 30 воздушных целей. Кроме того, зенитчики выполнили нормативы по переводу подразделений в различные степени готовности и заряжания зенитными управляемыми ракетами.