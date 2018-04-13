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Зенитчики ЮВО отразили воздушную атаку
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Под Астраханью зенитчики ЮВО отразили условную воздушную атаку 

Российская Газета 20 минут назад
Фото: РИА Новости
На полигоне Капустин Яр в Астраханской области, военнослужащие зенитно-ракетного подразделения из Волгоградской бласти провели тактические учения с боевой стрельбой.
Как сообщили в пресс-службе ЮВО, задачей было отразить воздушный удар условного противника.
Причем выполнять эту задачу специалистам зенитных ракетных комплексов "Стрела-10" и зенитных ракетно-пушечных комплексов ЗРПК "Тунгуска" пришлось в условиях применения условным противником оружия массового поражения.
Всего к тренировке привлекли около 100 военнослужащих и несколько десятков единиц вооружения и техники. Было отработано около 40 различных задач, обнаружено и условно уничтожено более 30 воздушных целей. Кроме того, зенитчики выполнили нормативы по переводу подразделений в различные степени готовности и заряжания зенитными управляемыми ракетами.
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