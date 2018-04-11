«Коммуна»: царский пароход и подводные дроны

Крым, СЕВАСТОПОЛЬ , 11 апр — РИА Новости Андрей Киреев . У непосвященных во флотские дела обывателей широко раскрываются глаза, когда они узнаю, что действующему спасательному судну ЧФ «Коммуна» более 100 лет. Пароход времен царской России действительно не выглядит устаревшим из-за особенности конструкции. Корабль сделан в виде катамарана — две гондолы, соединенные в единый корпус, над которыми возвышаются четыре арки, предназначенные для спуска и подъема подводных аппаратов. Создается впечатление, что это не судно вовсе, а железнодорожный мост, который почему-то оказался в воде. Сегодня «Коммуна» — единственное судно Черноморского флота, которое способно оказать помощь подводной лодке в случае аварии. Ее напарник «Эпрон» проходит модернизацию. Но надо признать, что корабль уже не молод, вопрос о его списании поднимали не один раз. Какие перспективы ждут легендарный пароход, выяснял корреспондент РИА Новости Крым.

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Дар спасать

В начале XX века военные флоты великих морских держав, в том числе России, стали активно пополнять подводные лодки. Субмарины тех времен были далеки от совершенства и часто выходили из строя, утаскивая на дно моряков-подводников. Требовалось судно, которое должно было поднимать затонувшие подлодки и спасать их экипажи.

Первопроходцами в создании таких пароходов были немцы. 28 августа 1907 года на верфи в городе Киль было построено специальное судно-катамаран Vulkan водоизмещением 2746 тонн, длиной 85,3 метра, шириной 17 метров. Пароход с двумя арками в проем между гондолами мог поднимать лодку весом до 500 тонн с глубины до 50 метров.

Немецкое спасательное судно Vulkan

В России похожий корабль заложили 12 ноября 1912 года на Путиловской верфи Санкт-Петербурге . Судно было чуть больше германского коллеги — водоизмещением 3100 тонн, 96 метров в длину, 19,32 метра и вместо двух арок (ферм) комплектовалось четырьмя. Грузоподъемность русского спасателя была почти вдвое больше немца — 960 тонн с глубины до 60 метров.

Имя пароходу дала третья дочка императора Николая II , великая княжна Мария — «Волхов» — в честь одноименной реки в Новгородской области . Хотя существует версия, что название также продиктовано набожностью княжны, которая нарекла корабль в честь волхвов, которые первыми принесли дары новорожденному Христу. 17 ноября 1913 года перед спуском корабля на воду великая княжна Мария разбила о его борт бутылку шампанского. Особое внимание княжны возвело ее в ранг крестной мамы «Волхова». Ее портрет сегодня можно увидеть в кают-компании парохода.

Банкет по случаю спуска на воду парохода «Волхов». 17 ноября 1913 года

"Те муки, которые перенесла великая княжна (расстреляна вместе с семьей в Екатеринбурге ), оградили «Коммуну» от невзгод и сделали ее жизнь такой продолжительной и плодотворной", — уверен бывший капитан судна Анатолий Ишинов.

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27 июля 1915 года по старому стилю (14 июля) на судне подняли Андреевский флаг, и оно вошло в состав Балтийского флота. В 1922 году в честь образования СССР по решению экипажа — в дань революционной моде «Волхов» переименовали в «Коммуну».

Спуск на воду корабля «Волхов»

"Отличительная черта «Коммуны», если сравнивать с действующими кораблями флота — ее корпус не сварной, а клепанный. В те времена сварка в кораблестроении еще не использовалась, и листы стали сшивали заклепками", — рассказал РИА Новости Крым Ишинов.

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С этой особенностью связана легенда парохода о золотой заклепке. Многие матросы пытались найти спрятанный в обшивке парохода клад. «Эту легенду придумали одни из первых капитанов корабля, чтоб матросы перед подготовкой корабля к покраске не ленились счищать старый слой краски», — отметил Ишинов.

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Еще одну легенду породила невероятная устойчивость корпуса корабля к морской воде. Более чем за 100 лет металл «Коммуны» показал невероятную устойчивость к коррозии. Ходила байка, что такой прочности корпуса удалось добиться благодаря тому, что перед строительством корабля стальные листы вымачивались в пинских болотах. «Для подобной операции требовалось очень долгое время вести листы к болотам, затапливать их, затем поднимать и вести обратно. По стоимости корабль бы был золотым», — развенчивает миф бывший капитан судна.

Корабль «Коммуна»

Чтобы раскрыть секрет стали в 2014 году на судно прибыли специалисты "Роскосмоса" . Они отрезали кусок царского металла и забрали его для детального изучения в ОАО «Композит» . Позже Ишинову был вручен сертификат на материал корпуса «Коммуны».

Получить одновременно тягучую и крепкую сталь российским мастерам удалось методом воронения (оксидирования). «Установлено, что по химическому составу, механическим свойствам, структуре и коррозийной стойкости сталь относится к низкоуглеродистым… Высокие эксплуатационные свойства корпуса судна обусловлены наличием труднорастворимой плотной оксидной пленки, обладающей высокими адгезионными свойствами к металлу. Указанная пленка препятствует коррозийному разрушению стали», — сказано в документе.

Помимо подъема и оказания помощи аварийным подлодкам, «Коммуна» выполняла функции плавбазы — на корабле размещались ремонтная мастерская, склад торпед, оборудования для зарядки батарей подводных лодок, несколько водолазных станций.

В трюме корабля «Коммуна»

Впервые по назначению судно было применено в 1917 году — для подъема двух затонувших на Балтике подводных лодок АГ-15 и «Единорог». До начала Великой Отечественной войны пароход участвует в подъеме надводных и подводных кораблей, многих утопленников ремонтирует и возвращает в строй.

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В момент нападения гитлеровцев на Советский Союз «Коммуна» швартуется в самом центре Ленинграда — недалеко от Исакиевского собора. Корабль маскируют под баржу и размещают на нем спаренные зенитные пулеметы. Пароход становится частью системы противовоздушной обороны города. При этом прямые функции со спасателя не снимают. В период 1942-1943 годов корабль проводит 33 спасательных операции — поднимает со дна 15 подводных лодок и 11 судов, оказывает аварийную помощь более 40 плавсредствам, не считая мелких работ, таких как подъем автомобилей, танков, самолетов со дна Ладоги.

Корабль «Коммуна»

Во время одного из артобстрелов в корабль попадает крупный осколочно-фугасный снаряд, который наносит серьезные повреждения одной из ферм «Коммуны». Экипаж парохода восстанавливает повреждения своими силами.

В 1954 году корабль проходит капитальный ремонт на одной из голландских верфей. К этому времени начинается активное развитие подводного флота — субмарины становятся тяжелее, мощнее, погружаются глубже. Царский пароход не в силах противостоять прогрессу. На этом история легендарного спасателя заканчивается, но начинается новая не менее важная глава его жизни.

За всю службу в качестве спасательного судна «Коммуна» оказала помощь более 100 подлодкам и надводным кораблям.

Судно-носитель

В начале 1960-х годах в Советском Союзе начинают разрабатывать новую систему спасения экипажей аварийных подводных лодок: проектируются и строятся первые мини-субмарины, которые могут стыковаться к аварийным подлодкам (специальному люку), откачивать воду из камеры присоса и принимать на борт подводников «сухим» способом. Кроме того, разрабатываются подводные аппараты для проведения подводных работ, например, поиска затонувших кораблей или других предметов, подъема грузов со дна, обрезки тросов и так далее. Мини-субмарины нуждаются в судах-носителях, которые будут доставлять их в нужную точку моря. И «Коммуна», благодаря своей конструкции, как нельзя лучше подходит для этих целей.

В 1967 году пароход перегоняют с Балтики в Черное море. С 1969 по 1973 год на «Севморзаводе» проводят глубокую модернизацию корабля, переделывая его под спуск и подъем новых подводных аппаратов.

В начале декабря 1973 года в Севастополь прибывает первый «клиент» «Коммуны» — сверхглубоководный аппарат «Поиск 2», способный погружаться на глубину до 2 тыс. метров. До середины 1980-х годов на пароходе проходят испытания многие подобные аппараты, которые затем расходятся по всем военным флотам Союза. С 1985 года «Коммуна» становится постоянным носителем спасательного аппарата АС-5.

Мини-субмарина АС-5 на корабле «Коммуна»

После развала СССР для царского парохода наступает период безвременья. Корабль все реже выходит в море и на долгие годы становится в отстой.

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В очередной раз вернуться в строй «Коммуне» помог случай. «В 2004 году мы стали готовить „Коммуну“ к празднованию 90-летия. Покрасили корабль, местный телеканал снял о нем фильм, который увидел командующий ЧФ Владимир Масорин . Он заинтересовался кораблем и лично пришел посмотреть его состояние. За 1,5 часа прошелся по всем отделениям, осмотрел все механизмы. В тот момент рассматривался вариант переоборудования килектора КИЛ-158 под носителя подводных аппаратов. Но после посещения „Коммуны“ решение пересмотрели в пользу царского парохода», — вспоминает Ишинов.

После очередной модернизации в 2006 году «Коммуна» с аппаратом АС-5 приняла участие в учениях по оказанию помощи аварийной подлодке. За ходом маневров наблюдал лично главком и начальники всех флотов, командиры соединений подводных лодок ВМФ России. На борту было 64 адмиральских звезды (у адмиралов на погонах от двух до шести звезд — в зависимости от звания). «Из-за шторма работа несколько затянулась, но в итоге все прошло успешно», — подчеркивает капитан «Коммуны».

Мини-субмарина АС-5 с корабля «Коммуна»

Впрочем, успех учений принес определенные хлопоты команде парохода. В 2007 году АС-5 перевели на Балтийский флот, поскольку к тому времени там не осталось ни одного спасательного аппарата. На Черном море безопасность подводников обеспечивало спасательное судно «Эпрон», укомплектованное водолазным колоколом.

"В тот момент интерес к «Коммуне» проявила директор музея мирового океана из Калининграда Светлана Сивкова . Она предложила перевести судно в Калининград, но корабль не смог бы преодолеть такой путь. После воссоединения Севастополя с Россией рассматривали вопрос создания филиала музея мирового океана в Балаклаве. Кстати, эта идея не снята с повестки и сегодня", — подчеркивает Ишинов.

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В 2008 году вместо обитаемого подводного аппарата «Коммуна» получает морской дрон «Пантера плюс», который управляется оператором по кабелю. Этот аппарат способен обнаружить под водой и исследовать любой затонувший объект на глубине до тысячи метров. А с 2015 года легендарный корабль снова носит управляемый спасательный аппарат — «Приз», характеристики которого значительно превосходят АС-5.

Мини-субмарина АС-5 "К 100-летию «Коммуны» межведомственная комиссия по морскому наследию морской коллегии при правительстве РФ приняла решение признать судно объектом морского наследия России. Для корабля это охранная грамота, которая не позволит пустить этот пароход в утиль. Конечно, «Коммуна» пока в строю, но все мы понимаем, что нет ничего вечного", — отметил Ишинов.

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Все те, кто служил и работал на «Коммуне», уверены, легендарный корабль должен стать достойный памятником русским кораблестроителям, морякам-спасателям и водолазам.

Знак морского наследия России