В результате взрыва на судостроительном заводе в Петербурге погиб человек

Один человек погиб, девять пострадали при взрыве газового баллона на ремонтируемом корабле в Петербурге , сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Петроградского района.

«На 14:30 десять пострадавших. Один из них погиб, были очень тяжелые ожоги», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, произошел взрыв газа при сварочных работах в ремонтном цеху.

«Было горение внутри корабля. Сейчас его нет. Цех не пострадал», — сказала она.