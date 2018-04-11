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В результате взрыва на судостроительном заводе в Петербурге погиб человек
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В результате взрыва на судостроительном заводе в Петербурге погиб человек 

BFM.RU 59 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Один человек погиб, девять пострадали при взрыве газового баллона на ремонтируемом корабле в Петербурге, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Петроградского района.
«На 14:30 десять пострадавших. Один из них погиб, были очень тяжелые ожоги», — сказала собеседница агентства.
По ее словам, произошел взрыв газа при сварочных работах в ремонтном цеху.
«Было горение внутри корабля. Сейчас его нет. Цех не пострадал», — сказала она.
Ранее сообщалось, что семь человек получили ожоги после взрыва газовоздушной смеси при покрасочных работах в трюме ремонтируемого корабля на территории ПАО «Судостроительная фирма «Алмаз» в Петербурге.
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