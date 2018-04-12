Чешское правительство приняло проект по расширению участия в зарубежных военных миссиях

Прага , 12 апреля / Синьхуа / — Чешское правительство в среду приняло проект по увеличению численности военных за рубежом, представленный Министерством обороны . Планируется, что в Афганистан Ирак будут дополнительно направлены 270 военнослужащих. Об этом сообщили на сайте Министерства обороны Чехии.

Как сообщило министерство, согласно этому проекту с 2018 по 2020 год ежегодные расходы страны на выполнение военных задач за рубежом составят от 2,1 до 2,4 млрд чешских крон /примерно 105 — 120 млн долларов США/. Кроме Афганистана, Мали и Ирака чешские военнослужащие также могут выполнять задачи на Голанских высотах, на Синайском полуострове и в Косово.

Согласно этому проекту в этом году общее число чешских военнослужащих, выполняющих военные задачи за рубежом, увеличится до 1081, в будущем году до 1191.

Эта программа вступит в силу только после ее утверждения двумя палатами парламента. —0—