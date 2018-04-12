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Чешское правительство приняло проект по расширению участия в зарубежных военных миссиях
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Чешское правительство приняло проект по расширению участия в зарубежных военных миссиях 

ИА Синьхуа 12 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Прага, 12 апреля /Синьхуа/ — Чешское правительство в среду приняло проект по увеличению численности военных за рубежом, представленный Министерством обороны. Планируется, что в Афганистан и Ирак будут дополнительно направлены 270 военнослужащих. Об этом сообщили на сайте Министерства обороны Чехии.
Как сообщило министерство, согласно этому проекту с 2018 по 2020 год ежегодные расходы страны на выполнение военных задач за рубежом составят от 2,1 до 2,4 млрд чешских крон /примерно 105 — 120 млн долларов США/. Кроме Афганистана, Мали и Ирака чешские военнослужащие также могут выполнять задачи на Голанских высотах, на Синайском полуострове и в Косово.
Согласно этому проекту в этом году общее число чешских военнослужащих, выполняющих военные задачи за рубежом, увеличится до 1081, в будущем году до 1191.
Эта программа вступит в силу только после ее утверждения двумя палатами парламента. —0—
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