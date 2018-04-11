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«Швабе» представляет свою продукцию в Индии
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«Швабе» представляет свою продукцию в Индии 

Ростех 1 час назад
Фото: Ростех
«Швабе» демонстрирует новейшие образцы оптико-электронной техники специального назначения на 10-й Международной выставке сухопутных, военно-морских вооружений и средств обеспечения безопасности государства Defexpo India-2018, которая проходит с 11 по 14 апреля в индийском городе Ченнаи.
На своем стенде в российском павильоне холдинг представляет прицельную и наблюдательную технику для сухопутных войск — это высокотехнологичные изделия, имеющие высокий экспортный потенциал.
«Партнерство России и Индии сегодня активно развивается. В настоящее время на правах субъекта ВТС холдинг участвует в реализации различных контрактов в сфере оборонной промышленности. Мы поставляем в эту страну технику и запасные запчасти специального назначения, а также обучаем индийских специалистов ремонту и обслуживанию оборудования «Швабе» для бронетанковой и другой техники. Defexpo India-2018 — одна из ведущих мировых выставок вооружений, на площадке которой в этом году мы планируем провести переговоры о сотрудничестве, включая поставки запасных частей, проведения ремонта, технического обслуживания ранее поставленных оптических приборов и систем холдинга», ‒ отметил заместитель генерального директора «Швабе» Дмитрий Жидков.
В рамках российской экспозиции холдинг демонстрирует возможности прицелов для снайперского оружия и пулеметов. Среди них — панкратические прицелы 1П88, 1П71-1 и 1П69, прицел постоянной кратности для пулеметов 1П89, а также другая продукция.
Также на стенде «Швабе» можно увидеть натурный образец танкового тепловизионного прицела наводчика «Ирбис-К» и ознакомиться с новым панорамным прибором наблюдения командира «ППНК».
Участниками Defexpo India-2016 стали более 950 компаний из 47 стран мира, включая 304 компании из Индии. Россию представили 18 концернов российского ОПК и 46 входящих в них предприятий. В 2018 году организатором единой российской экспозиции выступает «Рособоронэкспорт». Холдинг «Швабе» представят два предприятия — Красногорский завод им. С. А. Зверева и Вологодский оптико-механический завод, оптическая продукция которых известна в РФ и за рубежом.
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