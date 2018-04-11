Первый пуск пилотируемого корабля «Союз МС» пройдет в 2019 году

В настоящее время доставка космонавтов и астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) осуществляются на кораблях «Союз МС», но только на ракетах-носителях предыдущей модели «Союз-ФГ».

"Контракт с РКК «Энергия» на изготовление ракет-носителей «Союз-2.1а» для запусков пилотируемых кораблей «Союз МС» заключен. Первый старт запланирован на 2019 год", — сказал Ахметов.

"Союз-ФГ" представляет собой модификацию ракеты-носителя «Союз-У». Основные отличия заключаются в применении модернизированных двигателей первой и второй ступеней с новыми форсуночными головками (отсюда «ФГ» в названии ракеты). Однако область её применения ограничена возможностями аналоговой системы управления. В свою очередь, в качестве главного звена системы управления в ракете «Союз-2-1а» используется уже быстродействующая бортовая цифровая вычислительная машина с большим объемом оперативной памяти.

Пилотируемый корабль «Союз МС» разработки и производства РКК «Энергия» создан в результате глубокой модернизации кораблей «Союз ТМА». Бортовая командная радиотехническая система «Квант-В» заменена на единую командно-телеметрическую систему с дополнительным телеметрическим каналом. Новая командная радиолиния обеспечит прием сигналов через спутники-ретрансляторы «Луч-5», благодаря чему значительно увеличатся зоны радиовидимости кораблей — до 70% от длительности витка.

Корабли «Союз МС» комплектуются современной бортовой радиотехнической системой сближения и стыковки «Курс-НА». По сравнению с более ранней версией «Курс-А» она обладает улучшенными характеристиками и позволяет исключить из состава оборудования корабля одну из трех радиоантенн. Вместо аналоговой телевизионной системы «Клёст» на кораблях используется цифровая телевизионная система, которая позволит поддерживать связь между кораблем и станцией посредством межбортовой радиолинии.