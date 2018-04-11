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В весенний призыв в Подмосковье более 30 тысяч человек должны явиться в призывные комиссии
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В весенний призыв в Подмосковье более 30 тысяч человек должны явиться в призывные комиссии 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В весенний призыв в Подмосковье на заседания призывных комиссий будут вызваны более 30 тысяч человек, на военную службу планируют отправить более 5 тысяч человек, сообщил журналистам в среду военный комиссар Московской области, генерал-майор Вячеслав Мирошниченко.
«Весной 2018 года вызову на заседание призывных комиссий муниципальных образований подлежит более 30 тысяч человек. Но это не значит, что они все пойдут служить, так как ряд получит отсрочки по образованию, ряд ребят будут признаны негодными или ограниченно годными к военной службе», — сказал Мирошниченко.
Он добавил, что на военную службу в текущий призыв отправятся более 5 тысяч человек.
Согласно материалам к пресс-конференции, в Московской области проведены все необходимые мероприятия по подготовке к очередному призыву граждан на военную службу. Более 70% всех призывников будут направлены в вооруженные силы. Около 30% граждан направят для прохождения военной службы в воинские формирования других министерств и ведомств, среди которых Войска национальной гвардии, войска МЧС и Федеральная служба охраны.
Весенний призыв граждан на военную службу стартовал в Российской Федерации 1 апреля. В ряды вооруженных сил по стране призовут 128 тысяч человек.
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