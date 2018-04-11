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Терминаторы XXI века: боевые роботы существуют не только в фильмах Голливуда
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Терминаторы XXI века: боевые роботы существуют не только в фильмах Голливуда 

ТК «Звезда» 40 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В 2007 году мировая общественность впервые узнала подробности об их использовании.
Для проведения боевой операции в Ираке армия США впервые привлекла в качестве тактических единиц беспилотные боевые механизмы — военных роботов. Это были небольшие гусеничные машины дистанционно управляемые оператором, пишет обозреватель еженедельника «Звезда» Алексей Леонков.
Блин комом
В бой были отправлены три робота Talon с боевой системой SWORDS (Special Weapons Observation Reconnaissance Detection Systems — специальная боевая система наблюдения и разведки) и с оружием — пулеметами М249. До реального боевого применения роботов дело не дошло: установленное оружие самопроизвольно двигалось без участия оператора. Такое «поведение» роботов создавало реальную угрозу для безопасности американских солдат, поэтому модули по управлению оружием отключили и роботы использовались только в качестве разведчиков.
Несмотря на такой конфуз, опыт боевого применения был признан удачным и, мало того, он фактически запустил «гонку технологий» по созданию военных роботов во многих странах мира. Иметь в войсках такого «бойца», который может воевать вместо людей, нести различные виды оружия и при этом не требовать деньги за работу — это выглядело очень перспективным направлением для предприятий оборонного комплекса США, стран НАТО, Израиля, Ирана, Китая и Японии.
А первыми были мы  Идея беспилотной боевой машины — не нова. Еще в 1933 году в Советском Союзе проводились испытания телеуправляемого танка ТТ-18. Танк под управлением оператора мог передвигаться на дистанцию до 1,5 км. Первые испытания оказались не очень удачными, в отличие от опытов с ТТ-26, который был выпущен небольшой серией в 55 единиц. Читать далее…
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