Десантный корабль «Иван Грен» завершает испытания и будет передан ВМФ в мае

"В начале апреля «Иван Грен» приступил к финальной фазе государственных испытаний. Мы планируем до середины апреля их закончить, провести ревизию, окончательную отделку и в мае передать этот корабль Военно-морскому флоту России ", — сказал он.

Ефимов подчеркнул, что у головного корабля проекта 11711 «непростая судьба»: проектировать его начали еще 1990-х годах, строить — в 2004 году. В 2010 году строительство приостановлено из-за отсутствия финансирования. «Продолжилось оно в 2014. На протяжении всех этих лет заказчик неоднократно менял технические требования», — добавил он.

Второй корабль серии, сообщил гендиректор «Янтаря», строится «хорошими темпами».

"Мы его планируем в мае спустить на воду, и в планах нашего предприятия передать его Военно-морскому флоту в этом году, в соответствии с контрактом", — сказал он. При этом, по его словам, продолжать серию кораблей проекта 11711 не планируется.