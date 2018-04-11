Десантный корабль «Иван Грен» завершает испытания и будет передан ВМФ в мае 

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Большой десантный корабль (БДК) "Иван Грен", заложенный 14 лет назад, будет передан Военно-морскому флоту России в мае нынешнего года. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь» Эдуард Ефимов.
"В начале апреля «Иван Грен» приступил к финальной фазе государственных испытаний. Мы планируем до середины апреля их закончить, провести ревизию, окончательную отделку и в мае передать этот корабль Военно-морскому флоту России ", — сказал он.
Ефимов подчеркнул, что у головного корабля проекта 11711 «непростая судьба»: проектировать его начали еще 1990-х годах, строить — в 2004 году. В 2010 году строительство приостановлено из-за отсутствия финансирования. «Продолжилось оно в 2014. На протяжении всех этих лет заказчик неоднократно менял технические требования», — добавил он.
Второй корабль серии, сообщил гендиректор «Янтаря», строится «хорошими темпами».
"Мы его планируем в мае спустить на воду, и в планах нашего предприятия передать его Военно-морскому флоту в этом году, в соответствии с контрактом", — сказал он. При этом, по его словам, продолжать серию кораблей проекта 11711 не планируется.
БДК проекта 11711 разработан Невским проектно— конструкторским бюро (Санкт-Петербург) как глубокая модификация десантного корабля проекта 1171 «Тапир». Головной корабль ("Иван Грен") заложен 24 декабря 2004 года, второй ("Петр Моргунов") — 11 июня 2015 года. Предназначен для перевозки и высадки усиленной роты морской пехоты (13 танков, 36 бронемашин, 300 десантников), несет два вертолета Ка-29. В настоящее время в состав ВМФ России входят 19 БДК устаревших проектов 775 (польской постройки 1976-1991 годов) и 1171 (постройки 1966-1974 годов).