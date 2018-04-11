В небе над Средним Уралом «ослепили» авиацию условного противника

Подразделения отдельной бригады радиоэлектронной борьбы «ослепили» фронтовую авиацию условного противника во время учения под Екатеринбургом

По легенде, в небе над Средним Уралом было замечено звено «вражеских» фронтовых бомбардировщиков Су-34. Они собирались ударить ракетами класса «воздух-поверхность» по наземным пунктам управления.

Чтобы этого не допустить, военнослужащие создали помехи с помощью аппаратуры мобильного комплекса «Красуха» — она обеспечивают высокоточную разведку радиоэлектронных средств различного назначения, анализируют тип сигнала и эффективно подавляет бортовые радиолокационные станции. В результате — противник лишается возможности обнаруживать цели и наводить средства поражения.

"В ходе прошедших учений специалисты радиоэлектронной борьбы исказили навигационное поле, после чего «противник» потерял возможность наносить прицельные авиационные удары. Комплекс «Красуха» показал свою эффективность", — передает пресс-служба Центрального военного округа.

В учении на полигоне «Свердловский» приняли участие около пяти сотен военнослужащих, было задействовано около 120 единиц техники.