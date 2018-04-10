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В Израиле заявили, что не позволят Ирану закрепиться в Сирии
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В Израиле заявили, что не позволят Ирану закрепиться в Сирии 

ТАСС 15 часов назад
Фото: Вести.Ru
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 апреля. /ТАСС/. Израиль не позволит Ирану закрепиться в Сирии в военном плане. С таким заявлением выступил во вторник министр обороны еврейского государства Авигдор Либерман, сообщает газета The Times of Israel.
Глава оборонного ведомства не стал подтверждать или опровергать утверждения о том, что израильские ВВС нанесли удар по военному аэродрому Т-4 в сирийской провинции Хомс.
"Я не знаю, что случилось, кто атаковал Т-4, — заявил Либерман. — Я знаю точно одно: мы не позволим Ирану закрепиться в Сирии, у нас нет другого выбора".
"Согласиться на то, чтобы Иран мог окопаться в Сирии, означало бы принять удавку на нашей шее, мы не можем этого допустить", — добавил министр. Ранее о том, что еврейское государство не допустит постоянного военного присутствия Ирана в Сирии, неоднократно заявлял премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.
Массированный ракетный удар был нанесен 9 апреля по военному аэродрому Т-4 в сирийской провинции Хомс. Как сообщило сирийское агентство САНА со ссылкой на военный источник, в результате атаки есть погибшие.
Сирия возложила ответственность за удар на Израиль. По данным источника SANA в командовании ВС Сирии, истребители F-15 ВВС Израиля выпустили по цели несколько ракет из воздушного пространства Ливана.
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