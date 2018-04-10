В Израиле заявили, что не позволят Ирану закрепиться в Сирии

Глава оборонного ведомства не стал подтверждать или опровергать утверждения о том, что израильские ВВС нанесли удар по военному аэродрому Т-4 в сирийской провинции Хомс

"Я не знаю, что случилось, кто атаковал Т-4, — заявил Либерман. — Я знаю точно одно: мы не позволим Ирану закрепиться в Сирии, у нас нет другого выбора".

"Согласиться на то, чтобы Иран мог окопаться в Сирии, означало бы принять удавку на нашей шее, мы не можем этого допустить", — добавил министр. Ранее о том, что еврейское государство не допустит постоянного военного присутствия Ирана в Сирии, неоднократно заявлял премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху

Массированный ракетный удар был нанесен 9 апреля по военному аэродрому Т-4 в сирийской провинции Хомс. Как сообщило сирийское агентство САНА со ссылкой на военный источник, в результате атаки есть погибшие.