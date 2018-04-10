Бывший вице‐премьер Украины заявил о неспособности армии освоить технику из США

Бывший вице‐премьер Украины Роман Бессмертный заявил, что военные страны не в состоянии разобраться в современной технике, которую им поставляет США . Об этом он сказал в интервью телеканалу NewsOne.

По словам Бессмертного, Украина не подготавливает кадры для того, чтобы использовать передовую технику. Он заявил, что военные страны могут разобраться только в старой советской военной мощи, а контрартиллерийские радары и даже старые американские машины — это слишком сложно.

Я уже не говорю о «Хаммерах», к которым просто нет у нас сервиса. На сегодняшний день по территории Украины выкуплены все УАЗы, начиная с 452-го, заканчивая 469-м, потому что, оказывается, что наши солдаты, понятно, привыкли этим пользоваться. Так же и дизельная техника

— Роман Бессмертный.

Ранее Украина провела испытания ракетного комплекса «Ольха», учения попали в объективы видеокамер. После того, как комплекс пройдет все необходимые испытания, он будет принят на вооружение украинской армии и поступит в серийное производство.