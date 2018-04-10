Модернизированный для военных Ми-26Т2В совершит первый полет до июля 

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Опытный образец модернизированного вертолета Ми-26Т2В, разрабатываемого для Минобороны РФ, совершит первый полет до середины года. Об этом сообщили во вторник в холдинге «Вертолетов России».
"Сейчас на "Роствертоле" совместно с разработчиком вертолетов «Ми» (МВЗ имени М. Л. Миля) завершается производство первого опытного образца вертолета Ми-26Т2В, который придет на смену использующимся Минобороны машинам. Планируем, что к концу первого полугодия новый вертолет совершит первый полет", — сказали в холдинге.