Плановое занятие и учение в торгово-деловом комплексе «Смоленский пассаж» 

Сегодня в центре Москвы состоялись пожарно-тактические учения в торгово-деловом комплексе «Смоленский пассаж».
На учениях присутствовали заместитель префекта ЦАО г. Москвы Артур Никитюк, руководитель МЧС ЦАО полковник внутренней службы Дмитрий Мельников, начальник 21 пожарно-спасательного отряда ФПС по г. Москве полковник внутренней службы Геннадий Содомцев и его заместитель полковник внутренней службы Максим Кривотулов, начальники пожарно-спасательных частей, а также руководители торговых комплексов Центрального округа.
По легенде учений, произошла вспышка жировых отложений в вентиляционной коробе в помещении ресторана «LUCIANO» на втором этаже. Пожар был обнаружен через одну минуту сотрудником ресторана. До прибытия первых пожарно-спасательных подразделений, администрацией торгового центра была проведена эвакуация персонала и посетителей торгового центра общим количеством 700 человек. Прибывшие в течение нескольких минут первые пожарно-спасательные подразделения произвели спасение людей при помощи автолестницы, из помещения, в котором произошло возгорание.
— Во время учений ставились задачи отработать взаимодействие пожарно-спасательных подразделений, администрации и дежурных служб объекта, служб жизнеобеспечения города по ликвидации пожара и ЧС на объекте. Повысить готовность и отработать на практике действия сотрудников торгово-делового комплекса в случае возникновения пожара, отработать
способы проведения тактической вентиляции личным составом пожарно-спасательного гарнизона города Москвы и различные способы обнаружения и спасания людей. Также во время учений сотрудники объекта тренировались правилам эвакуации при возникновении пожара и применения первичных средств пожаротушения, — отметил по итогам учений полковник внутренней службы Дмитрий Мельников.
После практических учений с руководителями торговых центров было проведено теоретическое занятие.
— Для начала ответим на вопрос — что скрывается под этим словосочетанием: пожарная безопасность? Федеральный закон Российской Федерации № 69, который так и называется «О пожарной безопасности» гласит нам, что, Пожарная безопасность — это, вдумайтесь пожалуйста в эти слова, это состояние защищённости, это состояние защищённости личности, имущества, общества и государства от пожаров. Мы с вами живём в демократическом государстве. Демократия подразумевает наличие целого ряда свобод. В том числе свободу выбора. Законодательство о пожарной безопасности также предусматривает свободу выбора. Выбора формы оценки соответствия объекта требованиям пожарной безопасности. Одной из таких форм оценки соответствия является и государственный пожарный надзор. Существуют также альтернативные формы оценки соответствия, такие как: независимая оценка пожарного риска — аудит пожарной безопасности, экспертиза, приёмка и ввод объектов в эксплуатацию, производственный контроль, декларирование пожарной безопасности, и другие, — рассказал на занятиях с руководителями торговых центров Центрального округа подполковник внутренней службы Дмитрий Фураев.