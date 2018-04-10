Плановое занятие и учение в торгово-деловом комплексе «Смоленский пассаж»

Сегодня в центре Москвы состоялись пожарно-тактические учения в торгово-деловом комплексе «Смоленский пассаж».

На учениях присутствовали заместитель префекта ЦАО г. Москвы Артур Никитюк, руководитель МЧС ЦАО полковник внутренней службы Дмитрий Мельников , начальник 21 пожарно-спасательного отряда ФПС по г. Москве полковник внутренней службы Геннадий Содомцев и его заместитель полковник внутренней службы Максим Кривотулов, начальники пожарно-спасательных частей, а также руководители торговых комплексов Центрального округа.

По легенде учений, произошла вспышка жировых отложений в вентиляционной коробе в помещении ресторана «LUCIANO» на втором этаже. Пожар был обнаружен через одну минуту сотрудником ресторана. До прибытия первых пожарно-спасательных подразделений, администрацией торгового центра была проведена эвакуация персонала и посетителей торгового центра общим количеством 700 человек. Прибывшие в течение нескольких минут первые пожарно-спасательные подразделения произвели спасение людей при помощи автолестницы, из помещения, в котором произошло возгорание.

— Во время учений ставились задачи отработать взаимодействие пожарно-спасательных подразделений, администрации и дежурных служб объекта, служб жизнеобеспечения города по ликвидации пожара и ЧС на объекте. Повысить готовность и отработать на практике действия сотрудников торгово-делового комплекса в случае возникновения пожара, отработать

способы проведения тактической вентиляции личным составом пожарно-спасательного гарнизона города Москвы и различные способы обнаружения и спасания людей. Также во время учений сотрудники объекта тренировались правилам эвакуации при возникновении пожара и применения первичных средств пожаротушения, — отметил по итогам учений полковник внутренней службы Дмитрий Мельников.

После практических учений с руководителями торговых центров было проведено теоретическое занятие.