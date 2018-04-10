В ЦВО стартовали соревнования по танковому биатлону

В Центральном военном округе начались соревнования по танковому биатлону.

Челябинской области стартовали соревнования по танковому биатлону среди лучших танковых взводов Урала, Сибири и Поволжья.

Экипажи танков Т-72Б3 выполнят огневые задачи с преодолением маршрута с естественными и искусственными препятствиями, сообщили в Минобороны.

Впервые по новой методике экипажи на отборочных этапах обязательно проходят гонку в составе команды из трех танков (взвода), которые одновременно преодолевают трассу, а очки засчитываются по последнему экипажу.

Правильность преодоления маршрута и препятствий, а также точность стрельбы проверят средства объективного контроля, включающие видеокамеры на трассе, датчики на мишенях и беспилотный летательный аппарат, фиксирующий передвижение техники.