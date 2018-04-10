Ещё
В ЦВО стартовали соревнования по танковому биатлону
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: россияне обеднели на $15 млрд
Пока вы спали: россияне обеднели на $15 млрд

В ЦВО стартовали соревнования по танковому биатлону 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В Центральном военном округе начались соревнования по танковому биатлону.
В Челябинской области стартовали соревнования по танковому биатлону среди лучших танковых взводов Урала, Сибири и Поволжья.
Экипажи танков Т-72Б3 выполнят огневые задачи с преодолением маршрута с естественными и искусственными препятствиями, сообщили в Минобороны.
Впервые по новой методике экипажи на отборочных этапах обязательно проходят гонку в составе команды из трех танков (взвода), которые одновременно преодолевают трассу, а очки засчитываются по последнему экипажу.
Правильность преодоления маршрута и препятствий, а также точность стрельбы проверят средства объективного контроля, включающие видеокамеры на трассе, датчики на мишенях и беспилотный летательный аппарат, фиксирующий передвижение техники.
ТК «Звезда»: последние новости
Впервые призывники из Республики Крым будут служить в РВСН Комплексы «Стрела-10», «Тунгуска» и «Верба» уничтожили «противника» прицельным огнем на полигоне Капустин Яр Российские и белорусские десантники приступили к выполнению задач в ходе учения под Брестом
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сигнал для элит: Путин встречается с Медведевым700
Рубль ждет технический отскок182
Сын Табакова взбесил народ145
Обвал рубля: как это делается114
США приготовились к удару по Сирии1377
Видео
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
00:33
Самолеты РФ опасно сблизились с эсминцем США
Армия
04:14
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
10:03
Фанаты победителя устроили свару после боя
Безумный мир
01:04
Хорек прикинулся дохлым ради сна
Общество
05:17
Второй эсминец ВМС США отправят в Средиземном море
Армия
25:54
Обвал рубля: как это делается
Рынки Экономика
01:38
Рубль ждет технический отскок
Экономика Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение