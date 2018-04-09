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Главная задача «Оборонлеса» –— сохранение лесных угодий в пожароопасный период
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Главная задача «Оборонлеса» –— сохранение лесных угодий в пожароопасный период 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
О том, как её решать применительно к опыту прошлого года, в беседе с журналистами рассказал начальник ФГАУ «Оборонлес» Дмитрий Ольховик.
«Главная наша задача, это сохранение военных лесов, которыми окружены полигоны, склады, стрельбища, военные городки. В 2017 году в лесах Минобороны обнаружено 286 лесных пожаров, ставшие следствием различных причин», –— отметил в беседе с журналистами начальник ФГАУ «Оборонлес» Дмитрий Ольховик.
Благодаря слаженной работе сотрудников Оборонлеса удалось уменьшить общую пройденную огнем площадь в два раза: с 81,4 тысячи гектаров в 2016 году до 41,6 тысячи гектаров в 2017-м.
Сравнительный анализ пройденной огнем площади, покрытой лесом, также показывает снижение на 8 тысяч гектаров. Значительно улучшилось и реагирование на информацию о возгораниях — в течение первых суток был ликвидирован 221 пожар, что составляет 77% от общего количества — этот показатель лучше прошлогоднего на 17%. Возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами, на землях Минобороны не допущено.
На тушении лесных пожаров были задействованы более 4600 человек и 798 единиц техники, в том числе 1600 человек и 427 единиц техники лесопожарных формирований «Оборонлеса».
Кроме того, в 2017 году для усиления были спланированы дополнительные группировки сил и средств Вооруженных Сил в количестве более 39 тысяч человек личного состава, 4,5 тысячи единиц техники и 22 единиц воздушных судов. Данное количество в разы превосходит показатели готовности сил и средств региональных властей.
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