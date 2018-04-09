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Россия не повезет самолеты на британский авиасалон Farnborough
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Россия не повезет самолеты на британский авиасалон Farnborough 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В ОАК рассказали, в каком формате российская экспозиция будет представлена в Великобритании.
Объединенная авиастроительная корпорация не повезет на Farnborough-2018 даже макеты самолетов, заявил журналистам первый вице-президент компании Александр Туляков.
«В Англии будет только наше шале, авиационной экспозиции там не планируется. Даже макеты не повезем», — сказал он.
Напомним, в прошлом году англичане запретили России выставлять у себя военную технику. В связи с чем, в Минпромторге РФ решили ограничить свое участие в Farnborough-2018 минимальным форматом.
По словам главы ведомства Дениса Мантурова, французский и английский авиасалоны себя изжили, так как для России стали приоритетными «китайские выставки, в Сингапуре, Бахрейне и Латинской Америке».
Очередной международный авиасалон Farnborough пройдет с 16 по 22 июля 2018 года.
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