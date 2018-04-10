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Китай разместил на спорных островах военное оборудование, сообщили СМИ
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Китай разместил на спорных островах военное оборудование, сообщили СМИ 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Китай разместил на двух из своих укрепленных форпостах на спорных островов в Южно-Китайском море специальное оборудование, способное создавать помехи для систем связи и радиолокационных систем, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских военных.
"Китай разместил военное оборудование для создания помех на своих форпостах в архипелаге Спратли (Наньша)", — приводит издание слова представителя Пентагона.
Согласно данным американской разведки, новое оборудование для создания помех было развернуто в течение последних 90 дней на рифах Мисчиф (Мэйцзи) и Файери-Кросс.
Как пишет издание, такая оценка США подтверждается спутниковым снимком коммерческой компании DigitalGlobe. Соответствующий снимок попал в распоряжение Wall Street Journal. На нем, как утверждает издание, видна предполагаемая система, создающая помехи, с антенной на рифе Мисчиф (Мэйцзи).
"В то время как Китай утверждает, что строительство на островах заключается в обеспечении безопасности на море, помощи в навигации, поисково-спасательной работе, защите моряков и других невоенных функциях, оборудование радиоэлектронного подавления предназначено только для военного использования", — сообщил представитель Пентагона.
Минобороны КНР пока не ответило на просьбу прокомментировать появившуюся информацию.
У Китая и ряда стран региона — Японии, Вьетнама и Филиппин — есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. КНР считает, что Филиппины и Вьетнам сознательно используют поддержку США для эскалации напряженности в регионе. США заявляют, что КНР строит искусственные острова, делает их военными объектами и за счет искусственной суши расширяет свои территориальные воды. Китай отвергает обвинения США.
Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Китай не признал решение арбитража.
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