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Минобороны не нашло следов химоружия в Восточной Гуте
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Минобороны не нашло следов химоружия в Восточной Гуте 

Российская Газета 30 минут назад
Фото: Российская Газета
С утверждением о том, что 7 апреля в городе Дума в Восточной Гуте было применено химоружие, выступил ряд неправительственных организаций, в том числе «Белые каски».
В заявлении, размещенном 8 апреля на сайте этой организации, говорится, что при бомбардировке города использовались, в частности, бомбы с хлором, погибли десятки человек, в больницы с признаками отправления доставлены местные жители.
В МИД России это сообщение назвали информационным вбросом, а в Минобороны России заявили, что «Белые каски» известны своими фейковыми новостями. Тем не менее 8 апреля президент США Дональд Трамп обвинил Дамаск в применении химоружия и раскритиковал Россию и Иран за поддержку сирийского режима.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что военные специалисты из России посетили место предполагаемой химической атаки в Сирии, не обнаружив там следов применения хлора. «На это место уже выезжали и наши военные специалисты, там побывали и представители сирийского общества Красного Полумесяца, которое пользуется очень хорошей репутацией у международных организаций, включая ООН и Международный комитет Красного Креста.
Они там не обнаружили никаких следов применения хлора или применения другого химического вещества против мирных граждан», — сказал Лавров.
Сирийские врачи в городе Дума опровергли информацию о якобы поступлении к ним больных с признаками химического отравления. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон.
"В интервью журналистам врач городской больницы Думы Ясер Абдель-Мажид рассказал, что ни в минувшие выходные, ни с начала военных действий в Сирии к ним не поступали пострадавшие с химическими отравлениями", — говорится в сообщении Центра.
Ранее представители российского Центра по примирению враждующих сторон опросили врачей и сотрудников больницы города Дума. По словам медиков, «все люди, которым они оказывали медицинскую помощь, были с обычными травмами, переломами, осколочными и пулевыми ранениями».
По словам представителей Центра по примирению, эту информацию подтвердил и водитель скорой помощи Ахмед Саур, который несколько лет работает в одном из районов Думы и часто выезжает для оказания помощи. «С 6 по 8 апреля у нас не было ни одного пострадавшего от химического отравления. Только обычные военные травмы», — сказал он.
То же самое рассказал и врач Ясер Абдель-Мажид, который работает в больнице города Дума с 2015 года. «С 6 по 8 апреля к нам поступали в больницу пациенты только с осколочными ранениями и обычными военными травмами. Ни одного человека не было с химическими отравлениями», — сообщил он.
Ранее врачи Сирийского Арабского Красного Полумесяца также не подтвердили журналистам информацию о поступлении больных с признаками химического отравления. Также в Центре по примирению отметили, что «проводился опрос боевиков, покидающих город, которые ничего не знали о примирении против них химического оружия».
Но голоса очевидцев на Западе не слышат. «В результате безумной химатаки в Сирии погибло много людей, в том числе — женщины и дети», — написал Трамп в «Твиттере», подчеркнув, что Восточная Гута, в которой, по утверждению сирийских боевиков, Дамаском было применено химоружие, полностью изолирована от окружающего мира. За это предстоит заплатить большую цену", — предупредил президент США.
А уже в понедельник глава Пентагона Джеймс Мэттис не исключил, что США могут применить силу против Сирии после сообщений о якобы примененном Дамаске химоружии.
"Я ничего не исключаю. Главное, на что нам стоит обратить внимание, это на то, почему химическое оружие до сих пор применяется, в то время как Россия остается ключевым гарантом уничтожения химоружия", — заявил он, говоря о вариантах дальнейших действий Вашингтона.
А вот реальный инцидент случился в Сирии ночью в понедельник. Был нанесен ракетный удар по сирийской авиабазе Т4 в провинции Хомс, на которой в том числе находятся российские военные советники.
По данным ряда источников, хотя эта информация официально и не подтверждается, на базе погибло до 14 человек, часть из которых — иранские прокси. Позже иранские источники подтвердили гибель двух своих военных.
Почти сразу после ударов США и Франция заявили о непричастности к ракетам, которые были выпущены со стороны Средиземного моря и прошли над территорией Ливана.
Утром стало понятно, что удар был нанесен израильскими самолетами, главной целью которого могли быть иранские подразделения, расположенные на базе. Источник в командовании Вооруженных сих республики заявил сирийскому агентству САНА, что истребители F15 ВВС Израиля выпустили по цели несколько ракет из воздушного пространства Ливана.
Как сообщили корреспонденту «РГ» в Минобороны России, 9 апреля 2018 года в период с 3.25 по 3.53 (мск) два самолета F15 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии, с территории Ливана нанесли удар восемью управляемыми ракетами по аэродрому Т4. Подразделениями ПВО ВС Сирии в ходе противовоздушного боя были уничтожены пять управляемых ракет, три ракеты достигли западной части аэродрома. Среди российских советников в Сирии пострадавших нет.
Напомним, что недавно Израиль уже наносил удар по целям в Сирии в том числе и по базе Т-4. В ночь на 10 февраля истребители Израиля сбили иранский беспилотник, который, как утверждают в Израиле, был запущен с территории Сирии. Затем Израиль атаковал 12 целей в центральной части Сирии в районе провинции Дамаск. Ответным огнем сирийским ПВО удалось подбить как минимум один израильский истребитель. Самолет упал на территории Израиля, летчики катапультировались. В Иране сообщения Израиля об иранском беспилотнике назвали возмутительными. В свою очередь министр разведки Израиля Исраэль Кац заявил, что нанесение ударов по позициям иранских военных в Сирии является сигналом Израиля о том, что он не потерпит иранского военного присутствия у своих границ. По словам Каца, у иранцев будет время осмыслить, понять и спросить, каким образом Израиль узнает, как наносить удары по этим объектам.
Во вторник состоятся два Совета Безопасности ООН, посвященных ситуации в Сирии. Подробности на с. 8.
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