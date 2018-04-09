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ОАК предложила запретить ввоз в РФ старых самолетов
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ОАК предложила запретить ввоз в РФ старых самолетов 

Вести Экономика 3 часа назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 9 апреля — «Вести. Экономика». "Объединенная авиастроительная корпорация" предлагает ввести ограничения на ввоз в Россию иностранных воздушных судов возрастом более пяти-шести лет.
Фото "Военное обозрение"
"Предложения (ОАК) по изменению законодательной базы: обнуление НДС на отечественную продукцию авиастроения, ограничение на ввоз иностранных воздушных судов возрастом более пяти-шести лет", — заявил технический директор ОАК Юрий Тарасов.
Кроме того, ОАК предлагает запретить «применение режима временного ввоза для коммерческой эксплуатации воздушных судов и установление экономически обоснованных ставок таможенных пошлин на ввозимые суда», подчеркнул Тарасов.
По его словам, еще одним видом поддержки отечественного авиапрома может стать применение предприятиями ОПК «результатов интеллектуальной деятельности, полученной при создании вооружения и военной техники».
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