ОАК предложил ограничить ввоз иностранных самолетов в РФ

Об этом заявил технический директор и глава департамента развития индустриальной модели ОАК Юрий Тарасов на совместном заседании Экспертного совета при Комитете Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству по авиационной промышленности и Комитета по авиационной промышленности Союза машиностроителей России

"Предложения по изменению законодательной базы. Первое — это обнуление НДС на отечественную продукцию авиастроения. Второе — ограничение на ввоз иностранных воздушных судов возрастом более пяти-шести лет. Запрещение применения режима временного ввоза для коммерческих воздушных судов. И четвертое — это возможность использования научного задела, результатов интеллектуальной деятельности, полученных при создании боевой техники", — перечислил он предложения корпорации.