ОАК предложил ограничить ввоз иностранных самолетов в РФ 

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК), объединяющее крупнейшие авиастроительные предприятия РФ, предлагает законодательно ограничить ввоз в Россию иностранных самолетов старше шести лет.
Об этом заявил технический директор и глава департамента развития индустриальной модели ОАК Юрий Тарасов на совместном заседании Экспертного совета при Комитете Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству по авиационной промышленности и Комитета по авиационной промышленности Союза машиностроителей России.
"Предложения по изменению законодательной базы. Первое — это обнуление НДС на отечественную продукцию авиастроения. Второе — ограничение на ввоз иностранных воздушных судов возрастом более пяти-шести лет. Запрещение применения режима временного ввоза для коммерческих воздушных судов. И четвертое — это возможность использования научного задела, результатов интеллектуальной деятельности, полученных при создании боевой техники", — перечислил он предложения корпорации.
Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО «ОАК») создана в 2006 году для консолидации активов крупнейших российских авиапредприятий России. Государству в лице Росимущества принадлежит 91,2% акций холдинга. В состав ПАО «OAK» входят: Компания «Сухой», Корпорация «Иркут», РСК «МиГ», "Туполев", «Ил», "Гражданские самолеты Сухого", "Авиастар-СП", ТАНТК им. Г. М. Бериева, ВАСО, "АэроКомпозит", «ОАК-Центр комплексирования», ЭМЗ им. В. М. Мясищева, ЛИИ им. М. М. Громова. Корпорация выпускает самолеты «Су», «МиГ», «Ил», «Ту», «Як», «Бериев», а также новые — SSJ100 и МС-21. Предприятия OAK выполняют полный цикл работ от проектирования до послепродажного обслуживания и утилизации авиационной техники.