В ВДВ определили лучших снайперов

В ходе состязаний в рамках конкурса «Снайперский рубеж-2018» золото выиграла команда РВВДКУ, серебро взяли снайперы из воздушно-десантной дивизии, дислоцированной в Туле, а замкнули тройку призеров десантники из Улан-Удэ

Сегодня в Воздушно-десантных войсках (ВДВ) определили лучших снайперов.

Состязания мастеров меткой стрельбы проходили на полигоне в Псковской области в ходе войскового этапа конкурса профессионального мастерства «Снайперский рубеж-2018».

Уссурийске, Москве, Костроме, Камышине, Ставрополе и Военнослужащие из соединений и воинских частей ВДВ, дислоцированных в Пскове , Иванове, Туле, Рязани , Улан-Удэ, Новороссийске , Кубинке, Омске Ульяновске решали поставленные огневые задачи из специального снайперского оружия.

Мероприятия конкурса длились более 10 суток. Особое внимание эксперты, специалисты и судьи уделяли оценке работы снайпера в обороне и наступлении, в ночных условиях.

Как правило, цели, которые необходимо было поразить, находились на расстоянии от 200 до 800 м.

Самым зрелищным этапом конкурса стала индивидуальная гонка военнослужащих «Снайперский биатлон».

В результате многодневной борьбы золото выиграла команда Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища, серебро взяли снайперы из воздушно-десантной дивизии, дислоцированной в Туле, а замкнули тройку призеров десантники из Улан-Удэ.

Лучшие снайпера ВДВ будут защищать честь «крылатой пехоты» в июне в ходе всеармейских соревнований на одном из полигонов Восточного военного округа.