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В ВДВ определили лучших снайперов
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В ВДВ определили лучших снайперов 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе состязаний в рамках конкурса «Снайперский рубеж-2018» золото выиграла команда РВВДКУ, серебро взяли снайперы из воздушно-десантной дивизии, дислоцированной в Туле, а замкнули тройку призеров десантники из Улан-Удэ.
Сегодня в Воздушно-десантных войсках (ВДВ) определили лучших снайперов.
Состязания мастеров меткой стрельбы проходили на полигоне в Псковской области в ходе войскового этапа конкурса профессионального мастерства «Снайперский рубеж-2018».
Военнослужащие из соединений и воинских частей ВДВ, дислоцированных в Пскове, Иванове, Туле, Рязани, Улан-Удэ, Новороссийске, Кубинке, Омске, Уссурийске, Москве, Костроме, Камышине, Ставрополе и Ульяновске решали поставленные огневые задачи из специального снайперского оружия.
Мероприятия конкурса длились более 10 суток. Особое внимание эксперты, специалисты и судьи уделяли оценке работы снайпера в обороне и наступлении, в ночных условиях.
Как правило, цели, которые необходимо было поразить, находились на расстоянии от 200 до 800 м.
Самым зрелищным этапом конкурса стала индивидуальная гонка военнослужащих «Снайперский биатлон».
В результате многодневной борьбы золото выиграла команда Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища, серебро взяли снайперы из воздушно-десантной дивизии, дислоцированной в Туле, а замкнули тройку призеров десантники из Улан-Удэ.
Лучшие снайпера ВДВ будут защищать честь «крылатой пехоты» в июне в ходе всеармейских соревнований на одном из полигонов Восточного военного округа.
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