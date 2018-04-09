Командиру истребительного авиационного полка ЦВО присвоено почетное звание «Заслуженный летчик РФ»

За время службы полковник Евгений Аверьянов освоил не один тип самолетов, тут и Л-39, и МиГ-23, МиГ-25, МиГ-31 и их модификации. Общий налет опытнейшего пилота превышает 1900 часов, из них в сложных метеоусловиях — более 800, ночью — 485 часов.

Командиру истребительного авиационного полка 21-й гвардейской смешанной авиационной дивизии 14-й армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны полковнику Евгению Викторовичу Аверьянову указом Президента Российской Федерации присвоено почетное звание «Заслуженный военный летчик».

За время службы Евгений Аверьянов освоил следующие типы самолетов: Л-39, МиГ-23, МиГ-25, МиГ-31 и их модификации. Общий налет превышает 1900 часов, из них в сложных метеоусловиях — более 800, ночью — 485 часов.

За время летной работы подготовил на квалификационную категорию пять летчиков I класса, шесть летчиков II класса, пять летчиков III класса.

Активно занимается парашютной подготовкой, имеет 273 прыжка с парашютом и звание «Инструктор парашютно-десантной подготовки.