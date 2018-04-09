Командиру истребительного авиационного полка ЦВО присвоено почетное звание «Заслуженный летчик РФ» 

За время службы полковник Евгений Аверьянов освоил не один тип самолетов, тут и Л-39, и МиГ-23, МиГ-25, МиГ-31 и их модификации. Общий налет опытнейшего пилота превышает 1900 часов, из них в сложных метеоусловиях — более 800, ночью — 485 часов.
Командиру истребительного авиационного полка 21-й гвардейской смешанной авиационной дивизии 14-й армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны полковнику Евгению Викторовичу Аверьянову указом Президента Российской Федерации присвоено почетное звание «Заслуженный военный летчик».
За время службы Евгений Аверьянов освоил следующие типы самолетов: Л-39, МиГ-23, МиГ-25, МиГ-31 и их модификации. Общий налет превышает 1900 часов, из них в сложных метеоусловиях — более 800, ночью — 485 часов.
За время летной работы подготовил на квалификационную категорию пять летчиков I класса, шесть летчиков II класса, пять летчиков III класса.
Активно занимается парашютной подготовкой, имеет 273 прыжка с парашютом и звание «Инструктор парашютно-десантной подготовки.
Почетные звания „Заслуженный военный летчик России“ и „Заслуженный военный штурман России“ были учреждены 20 февраля 1992 г. Они присваиваются Верховным Главнокомандующим РФ военнослужащим, особо отличившимся в укреплении обороноспособности страны, освоении и эксплуатации вооружения и военной техники, а также показавшие высокие результаты, достигнутые в боевой подготовке.