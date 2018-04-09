На Черном озере в Зеленограде прошли противопаводковые учения

На минувшей неделе экстренные службы Зеленограда провели комплекс мероприятии для предотвращения возможных последствий весеннего половодья. В городе прошли заседания окружной и районных комиссий по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, посвященные готовности сил и средств к ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением подконтрольных им территорий.

5 апреля возле Черного озера в районе Савелки состоялось тактико-специальное учение по отработке действий органов управления и сил МЧС для обеспечения безопасности горожан от возможных природных катастроф, вызванных весенним половодьем на территории города. В рамках тренировки участники выполняли поставленную задачу взаимодействия городских служб при ликвидации чрезвычайных ситуаций и проверяли готовность к эвакуации учащихся школы и многоэтажного жилого дома.