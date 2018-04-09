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На Черном озере в Зеленограде прошли противопаводковые учения
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На Черном озере в Зеленограде прошли противопаводковые учения 

Савелки 1 час назад
Фото: Савелки
На минувшей неделе экстренные службы Зеленограда провели комплекс мероприятии для предотвращения возможных последствий весеннего половодья. В городе прошли заседания окружной и районных комиссий по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, посвященные готовности сил и средств к ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением подконтрольных им территорий.
5 апреля возле Черного озера в районе Савелки состоялось тактико-специальное учение по отработке действий органов управления и сил МЧС для обеспечения безопасности горожан от возможных природных катастроф, вызванных весенним половодьем на территории города. В рамках тренировки участники выполняли поставленную задачу взаимодействия городских служб при ликвидации чрезвычайных ситуаций и проверяли готовность к эвакуации учащихся школы и многоэтажного жилого дома.
Также проводился смотр техники аварийных служб. Учение, которое прошло под руководством заместителя префекта ЗелАО, председателя окружной комиссии по ЧС Олега Панина, показало готовность органов управления, сил и средств МГСЧС к ликвидации последствий, связанных с подтоплением территорий в ходе весеннего таянья снега.
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