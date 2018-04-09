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Более 20 тысяч нижегородцев направлены на службу по контракту
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Более 20 тысяч нижегородцев направлены на службу по контракту 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
Более 20 тысяч нижегородцев было направлено на службу по контракту в Вооруженные Силы России за 25 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на военного комиссара Нижегородской области Владимира Пакова.
По его словам, 8 апреля 2018 года исполняется 100 лет со дня создания военных комиссариатов страны, однако, Нижегородский губернский комиссариат по военным делам был образован еще раньше — 5 марта. Отбор граждан на службу по контракту начался в 1993 году. Треть из 20 тысяч нижегородцев были направлены в воинские части, участвующие в контртеррористической операции, проводимой на Северном Кавказе. Более 2000 жителей региона за отвагу и мужество удостоены государственных наград.
Паков также добавил, что сегодняшний день военный комиссариат Нижегородской области включает в себя 32 структурных подразделения городов и районов области. Он напомнил, что с 1 апреля стартовал весенний призыв.
«Коллектив военного комиссариата успешно решает многочисленные задачи: совершенствуются вопросы мобилизационной готовности, пенсионного и социального обеспечения ветеранов министерства обороны, активно проводится военно-патриотическая работа, в том числе развитие юнармейского движения», — отметил Владимир Паков.
Напомним, горячая линия по призыву начала работу в Нижнем Новгороде.
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