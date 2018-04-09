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Летчик должен вернуться из боя живым — профессор МАИ Георгий Житомирский
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Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты

Летчик должен вернуться из боя живым — профессор МАИ Георгий Житомирский 

ТК «Звезда» 29 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Заслуженный деятель науки и техники РФ, преподаватель Московского авиационного института, боевой летчик Великой Отечественной войны профессор Георгий Иосифович Житомирский отпраздновал свой 95-й юбилей.
Автору проекта перспективного боевого самолета XXI века, полковнику в отставке (40 лет прослужил в Военно-Воздушных Силах СССР) Георгию Иосифовичу Житомирскому на днях исполнилось 95 лет, он родился еще при жизни Ленина, пишет обозреватель еженедельника «Звезда» Игорь Елисеев.
Пилот-фронтовик Великой Отечественной войны разработал концепцию практически неуязвимого штурмовика для войн будущего.
«Самый значимый проект нашей авиации сегодня — это перспективный самолет-штурмовик С-2 конструкции Житомирского», — сказал на вечере в честь юбилея известного российского ученого в недавнем прошлом гендиректор «Сухого», «МиГа» и «Объединенной авиастроительной корпорации», а ныне ректор Московского авиационного института Михаил Погосян. Читать далее…
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