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Соединения ЮВО в ходе учений задействовали артиллерию большой мощности
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Соединения ЮВО в ходе учений задействовали артиллерию большой мощности 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 апр — РИА Новости. Подразделения артиллерийского соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в ходе тактического учения на полигоне Тарское провели боевые стрельбы из минометов «Тюльпан» и самоходных пушек «Пион» осколочно-фугасными снарядами, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
Разведку и оценку качества поражения мишеней провели расчеты беспилотных летательных аппаратов.
"Артиллеристы отработали задачи по поражению долговременных оборонительных сооружений, командных пунктов, узлов связи и бронированной техники условного противника на дистанциях до 30 километров", — сказал Астафьев. По его словам, расчетами реактивных систем залпового огня было совершено более 20 залпов из РСЗО «Ураган».
Кроме того, отмечается, что были отработаны задачи маршевой подготовки, выбора и занятия подготовленных и неподготовленных позиций, топогеодезической привязки местности, а также противоогневых маневров после проведения стрельб.
В учении задействовали более 800 военнослужащих и около 100 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, в их числе реактивные системы залпового огня «Ураган», противотанковые ракетные комплексы «Хризантема», 240-миллиметровые самоходные минометы «Тюльпан», 152-миллиметровые гаубицы «Мста-Б» и 203-миллиметровые самоходные пушки «Пион».
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