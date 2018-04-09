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В Таджикистане российские военные провели учения по ликвидации боевиков
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В Таджикистане российские военные провели учения по ликвидации боевиков 

РИА Новости 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Военнослужащие 201-й военной базы, дислоцированной в Республике Таджикистан, уничтожили условную бандгруппу, которая намеревалась атаковать российские объекты, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Центрального военного округа.
Учения состоялись на горном полигоне Ляур в 40 километрах от Душанбе.
"По замыслу практических действий, разведывательная группа совместно с расчетами беспилотных летательных аппаратов «Орлан» вскрыла колонну джихад-мобилей, двигающуюся в сторону важных объектов военной базы. Усиленная батальонно-тактическая группа перекрыла маршрут движения «бандгруппы», огнем из танков Т-72 и самоходных гаубиц «Гвоздика» вынудив противника отступить. Действия мотострелков поддержали ударные вертолеты Ми-24 и расчеты реактивных систем залпового огня «Град», уничтожив разрозненные группы «боевиков», пытавшихся укрыться в горах", — сказали в пресс-службе.
Там добавили, что в учениях приняли участие свыше 500 российских военнослужащих и до 300 единиц техники.
Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за ее пределами. Дислоцируется в двух городах — Душанбе и Бохтар. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.
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