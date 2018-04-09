В Таджикистане российские военные провели учения по ликвидации боевиков

Учения состоялись на горном полигоне Ляур в 40 километрах от Душанбе.

"По замыслу практических действий, разведывательная группа совместно с расчетами беспилотных летательных аппаратов «Орлан» вскрыла колонну джихад-мобилей, двигающуюся в сторону важных объектов военной базы. Усиленная батальонно-тактическая группа перекрыла маршрут движения «бандгруппы», огнем из танков Т-72 и самоходных гаубиц «Гвоздика» вынудив противника отступить. Действия мотострелков поддержали ударные вертолеты Ми-24 и расчеты реактивных систем залпового огня «Град», уничтожив разрозненные группы «боевиков», пытавшихся укрыться в горах", — сказали в пресс-службе.

Там добавили, что в учениях приняли участие свыше 500 российских военнослужащих и до 300 единиц техники.