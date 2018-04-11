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Мотострелки уничтожили условную бандгруппу на учениях в Таджикистане
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Мотострелки уничтожили условную бандгруппу на учениях в Таджикистане 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В маневрах приняли участие свыше 500 военнослужащих и до 300 единиц техники.
Военнослужащие расположенной в Таджикистане 201 военной базы уничтожили условную бандгруппу. Это было задачей учений, проведенных на горном полигоне «Ляур» в 40 километрах от Душанбе.
Разведгруппа совместно с расчетами беспилотных летательных аппаратов «Орлан» вскрыла колонну «джихад-мобилей», которая двигалась в сторону военной базы. Усиленная батальонно-тактическая группа перекрыла маршрут движения условной «банды», вынудив ее отступить огнем танков Т-72Б2 и самоходных гаубиц «Гвоздика». Действия мотострелков поддерживались ударными вертолетами Ми-24 и расчетами реактивных систем залпового огня «Град», уничтожив разрозненные группы «боевиков», пытавшихся укрыться в горах.
В маневрах приняли участие свыше 500 военнослужащих и до 300 единиц техники.
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