Эксперты оценили вероятность удара США по Сирии

Небо у берегов ни днем, ни ночью не покидают разведывательные самолеты США . В нейтральных водах на траверзе сирийского порта Тартус стоит с «Томагавками» на борту ракетный эсминец «Дональд Кук». В готовности к вылету на средиземноморских военных базах США находятся самолеты тактической авиации. И весь мир гадает: решится ли Америка нанести удар по Сирии , грозящий ей серьезным конфликтом с Россией ? Этот вопрос корреспондент «РГ» задал некоторым экспертам.

Мнения

Удара по Сирии следует ожидать в любую минуту?

— Все зависит от масштаба планируемого удара. В принципе достаточно одного-двух кораблей в восточном Средиземноморье, которые могут своим комплектом «Томагавков» провести такую атаку. На том же эсминце «Дональд Кук» часть ракетных шахт загружены ими. Поэтому ввод полетного задания займет достаточно короткое время.

У берегов Корейского полуострова США создали куда более мощную военную группировку ВМС, чем они сейчас имеют в Сирии. Тем не менее прямого военного столкновения не произошло. Может, и теперь его не будет?

— Очень на это надеюсь, поскольку действия американцев в Сирии могут затронуть полноценную ядерную державу, каковой является Россия. В США это прекрасно понимают.

Вы допускаете удар США по базам РФ в Сирии?

— Я так не думаю. У России спокойная реакция, без нервов и криков. Но и американцы тоже должны понимать: есть красная линия, через которую переходить нельзя. Более того, об атаках по сирийским военным целям США наверняка заранее предупредят Россию.

Россия в драматической ситуации вокруг Сирии проявляет гораздо больше мудрости, чем американцы

Вы наверняка слышали, что российские военные корабли покинули пункт материально-технического обеспечения нашего ВМФ в Тартусе.

— Вывод наших кораблей из порта Тартус с военной точки зрения означает, что у нас профессионалы командуют армией и Генштабом . Кораблям нечего делать в порту. Они нужны в море, в том числе в такой ситуации, как сейчас. Их там нужно много. И все, что может выстрелить, должно быть подготовлено к тому, чтобы выстрелить в любую минуту или секунду. И далеко не только корабли.

А это нормально, что у берегов Сирии барражирует такое количество разведбортов США?

— В момент предвоенной обстановки между Москвой и Вашингтоном нормально все, что угодно. В том числе полеты разведывательных самолетов и даже так называемого самолета «судного дня».

Что ждать дальше?

— Это спрашивайте у Трампа. Ясно, что мы меньше чем в одном шаге от войны. И вопросы о том, что и как там сложится, бессмысленны и абсолютно неуместны.

— Ситуация в Сирии на самом деле достаточно драматическая. Ее развитие во многом непредсказуемо. Кто-то говорит, что Россия и США стоят на пороге войны. Другие — что Москва и Вашингтон в любом случае смогут договориться. Я думаю, и те, и те в своих оценках правы. Ситуация может развиваться и по сценарию разрядки, так и по даже катастрофическому пути.

Знаю, что сейчас идут напряженные переговоры между военными — и по линии Москва — Вашингтон, и по линии нашего центра в Сирии и американского в Омане . Если американцы реально соберутся нанести удар, скорее всего, он будет направлен на какие-то провинциальные военные базы сирийской армии и отдельные административные здания в Дамаске . Однако предполагаю, что США уведомят наше командование минимум за 18-24 часа до этой атаки, чтобы была возможность вывести наших людей.

Когда идет такая эскалация, всегда возникает накручивание ситуации. К примеру, написал Трамп что-то в «Твиттере». Люди это прочитали, восприняли всерьез, требуют действий. Одна сторона демонизирует другую.

К счастью, наш президент ведет себя очень сдержанно, всегда держит паузу. Мы в этой ситуации, конечно, проявляем гораздо больше мудрости, чем американцы.

Реально ли повторение ситуации с ударами по сирийскому аэродрому Шейрат, когда атака «возмездия» де-факто была, в США ее объявили успешной, а в реальности серьезного ущерба военной авиации Сирии она не причинила?

— Такое вполне допустимо. Однако «на нервозности» американцы вряд ли ограничатся ударом по одному объекту, целей может быть несколько. Если США все-таки начнут свою операцию, то развитие событий по сценарию Шейрата выглядело бы наиболее предпочтительным. Оно позволило бы Трампу, своими высказываниями загнавшему себя же в угол, выйти из чрезвычайно сложной и драматической ситуации, что называется, сохранив лицо.