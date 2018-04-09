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Слуцкий: удар по аэродрому Т-4 в Сирии играет на руку только террористам
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Слуцкий: удар по аэродрому Т-4 в Сирии играет на руку только террористам 

ТАСС 57 минут назад
ТЕГЕРАН, 9 апреля. /ТАСС/. Нанесение массированного авиационного удара по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс, кто бы не стоял за ним, играет на руку лишь террористам. Об этом ТАСС в понедельник заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, который находится в Иране в составе официальной парламентской делегации во главе со спикером нижней палаты Вячеславом Володиным.
"Эти действия, очевидно, стали следствием очередной фейковой кампании Запада по обвинению Дамаска в применении химоружия. Ракетный удар направлен исключительно на ослабление проправительственных сил, что только играет на руку террористам", — подчеркнул Слуцкий.
По его словам, какие бы сейчас опровержения не звучали, вся складывающаяся картина действий говорит о том, что за атакой стоят силы, не заинтересованные в успехе правительственных сил в деле победы над международным терроризмом. «Не случайно, что, по свидетельствам очевидцев, сразу после нанесения удара террористы из группировки „Исламское государство“ (ИГ, запрещена в РФ) атаковали позиции правительственных сил в Сирийской пустыне. Это все может быть звеньями одной большой провокации», — подчеркнул глава комитета.
Массированный ракетный удар был нанесен в понедельник по военному аэродрому Т-4 в сирийской провинции Хомс. Как сообщило агентство Sana со ссылкой на военный источник, в результате атаки есть погибшие и раненые военнослужащие. По его данным, сирийские системы ПВО при отражении атаки сбили восемь ракет. Сколько из них достигли своей цели, пока не сообщается.
По свидетельству телеканала Al-Mayadeen, в районе аэродрома прогремело несколько сильных взрывов. Как утверждает телеканал, ракеты при подлете пересекли воздушное пространство Ливана.
В сообщении Sana указывается, что удар по аэродрому предположительно был нанесен ВС США. Между тем Белый дом вслед за Пентагоном в воскресенье не подтвердил причастность к удару по сирийскому аэродрому.
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