Слуцкий: удар по аэродрому Т-4 в Сирии играет на руку только террористам

"Эти действия, очевидно, стали следствием очередной фейковой кампании Запада по обвинению Дамаска в применении химоружия. Ракетный удар направлен исключительно на ослабление проправительственных сил, что только играет на руку террористам", — подчеркнул Слуцкий.

По его словам, какие бы сейчас опровержения не звучали, вся складывающаяся картина действий говорит о том, что за атакой стоят силы, не заинтересованные в успехе правительственных сил в деле победы над международным терроризмом. «Не случайно, что, по свидетельствам очевидцев, сразу после нанесения удара террористы из группировки „Исламское государство“ (ИГ, запрещена в РФ ) атаковали позиции правительственных сил в Сирийской пустыне. Это все может быть звеньями одной большой провокации», — подчеркнул глава комитета.

Массированный ракетный удар был нанесен в понедельник по военному аэродрому Т-4 в сирийской провинции Хомс. Как сообщило агентство Sana со ссылкой на военный источник, в результате атаки есть погибшие и раненые военнослужащие. По его данным, сирийские системы ПВО при отражении атаки сбили восемь ракет. Сколько из них достигли своей цели, пока не сообщается.

По свидетельству телеканала Al-Mayadeen, в районе аэродрома прогремело несколько сильных взрывов. Как утверждает телеканал, ракеты при подлете пересекли воздушное пространство Ливана