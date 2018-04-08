Небо, самолет, девушки 

На 8 апреля в этом году выпал День войск ПВО. Дома, в старом комоде, лежит бабушкин альбом, а в нем — плотный картон грамоты «Лучшему командиру поста ВНОС (воздушного наблюдения, оповещения и связи, — „ВМ“)».
Подпись генерала, цитата Сталина и дата — 1942 год. Текст по моде тех лет обрамлен батальными сюжетами: самолет в скрещенных лучах прожекторов, расчеты зениток и счетверенных пулеметов бьют врага, а в центре — девушка с биноклем, так похожая на бабушку Машу с фото 43-го года. Что ж, войска ПВО на первом году войны стали судьбой многих москвичек, вчерашних студенток и школьниц.
Нет другого рода войск, кто успел бы за годы существования СССР пережить как великий взлет, так и глубочайшее падение. Страшным днем, днем боли для всей противовоздушной обороны страны было приземление Матиаса Руста на Красной площади в 1987 году на спортивном самолетике. В тот позорный день полностью сменилось командование войск ПВО, а мир увидел, что руководство СССР разучилось принимать решения.
А ярчайшей страницей была оборона неба столицы в 1941-42, в месяцы битвы за Москву. Первый ночной налет на Москву был совершен 22 июля, спустя месяц с начала войны. Само понятие «авиационное наступление» появилось в работах по стратегии незадолго до того. В дотошно прописанных планах Рейха одним из первых пунктов было — нанести бомбовыми ударами как можно более весомый ущерб военной промышленности СССР. Московский промышленный район тогда был главным (Уральскому еще только предстояло быть созданным, — «ВМ»). А термин «Ковровое бомбометание» уже родился вместе с трагедией английского Ковентри в ноябре 1940. Ковентри, где располагались авиазаводы, бомбили до 437 самолетов.
Были и политические причины бомбить Москву. Для налетов из состава второго флота Люфтваффе (1600 самолетов) фельдмаршала Альберта Кессельринга выделили отдельную группу в 300 новейших бомбардировщиков. Лучшим машинам — лучшие экипажи. Для Москвы отобрали тех, кто бомбил Британию, где их встречали плотный зенитный огонь и аэростатные заграждения, новейшая электрическая система противодействия наведению, мощные прожекторные установки и ярость истребителей английских ВВС.
Кто противостоял асам в Москве и над ней? Полки 6-го истребительного авиакорпуса полковника Ивана Климова и зенитчики 1-го корпуса ПВО генерал-майора Дмитрия Журавлева. В их подчинении были истребители и артиллеристы, зенитно-пулеметные, зенитно-прожекторные полки, части аэростатов заграждения и полки (ВНОС). И батальоны местной ПВО. Те, в которых прошла юность москвичек: дежурства на крышах и постах продолжались до лета 1944-го, хотя интенсивные бомбежки Москвы закончились летом 1942, а последняя бомба упала на столицу в июне 1943-го. В этих полугражданских частях было до 20 тысяч (!) женщин и девушек единовременно. Их руки тушили «зажигалки», рисовали деревья и крыши на улицах и скверах столицы, наносили камуфляж краской и сетью, фанерой и брезентом на Кремль, соборы, здания. Строили в окрестностях Москвы фальшивые аэродромы и нефтехранилища, фанерные заводы… Бабушка как-то призналась мне, что предпочла фронт, среди прочего, из-за тяжести дежурств в роте местной ПВО.