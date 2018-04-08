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Минобороны предложило регулировать оборот дронов
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Минобороны предложило регулировать оборот дронов 

360tv.ru 45 минут назад
Фото: 360tv.ru
Начальник зенитных ракетных войск Воздушно‐космических сил РФ генерал‐майор Сергей Бабаков заявил, что Минобороны считают, что нужно ввести законодательное регулирование гражданских беспилотных летательных аппаратов. Об этом он сообщил 8 апреля в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
По мнению Бабакова, опасность дронов заключается в их массовости, так как их можно купить в любом магазине и использовать
по-разному. Он назвал беспилотники одной из «новых угроз».
Нужно приводить в порядок использование этих предметов, так называемых игрушек, прежде всего на законодательном уровне
— Сергей Бабаков.
Он добавил, что ведомство предлагает навести порядок в правилах пользования, чем добиваться запретов.
Средства борьбы против них есть. Мы не стоим на месте, развиваемся — применяем против них  какие-то  новые приемы тактические. Применяем широко средства радиоэлектронной борьбы
— Сергей Бабаков.
В среду стало известно, что спецалисты из университета «Иннополис» провели первые успешные испытания нового грузового дрона в условиях ограниченной видимости и отрицательных температур. Во время полета беспилотник преодолел более 30 километров и успешно вернулся на место старта.
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