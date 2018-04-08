Минобороны предложило регулировать оборот дронов 

Начальник зенитных ракетных войск Воздушно‐космических сил РФ генерал‐майор Сергей Бабаков заявил, что Минобороны считают, что нужно ввести законодательное регулирование гражданских беспилотных летательных аппаратов. Об этом он сообщил 8 апреля в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
По мнению Бабакова, опасность дронов заключается в их массовости, так как их можно купить в любом магазине и использовать
по-разному. Он назвал беспилотники одной из «новых угроз».
Нужно приводить в порядок использование этих предметов, так называемых игрушек, прежде всего на законодательном уровне
— Сергей Бабаков.
Он добавил, что ведомство предлагает навести порядок в правилах пользования, чем добиваться запретов.
Средства борьбы против них есть. Мы не стоим на месте, развиваемся — применяем против них какие-то новые приемы тактические. Применяем широко средства радиоэлектронной борьбы
— Сергей Бабаков.
В среду стало известно, что спецалисты из университета «Иннополис» провели первые успешные испытания нового грузового дрона в условиях ограниченной видимости и отрицательных температур. Во время полета беспилотник преодолел более 30 километров и успешно вернулся на место старта.