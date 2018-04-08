Минобороны предложило регулировать оборот дронов

По мнению Бабакова, опасность дронов заключается в их массовости, так как их можно купить в любом магазине и использовать

по-разному. Он назвал беспилотники одной из «новых угроз».

Нужно приводить в порядок использование этих предметов, так называемых игрушек, прежде всего на законодательном уровне

— Сергей Бабаков.

Он добавил, что ведомство предлагает навести порядок в правилах пользования, чем добиваться запретов.

Средства борьбы против них есть. Мы не стоим на месте, развиваемся — применяем против них какие-то новые приемы тактические. Применяем широко средства радиоэлектронной борьбы

— Сергей Бабаков.

В среду стало известно, что спецалисты из университета «Иннополис» провели первые успешные испытания нового грузового дрона в условиях ограниченной видимости и отрицательных температур. Во время полета беспилотник преодолел более 30 километров и успешно вернулся на место старта.