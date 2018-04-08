Укротить гиперзвук: созданные российскими военными технологии рушат идею о превосходстве НАТО

В новом выпуске программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда» журналист Алексей Егоров первым из представителей СМИ приоткроет завесу тайны над тем, как создаются и совершенствуются новые средства защиты от ударов с воздуха.

Центральный научно-исследовательский институт Войск воздушно-космической обороны России — одно из наиболее закрытых учреждений военного ведомства . Понятно почему: здесь налажено системное проектирование и проводится оперативно-стратегическое обоснование работ, имеющих отношение к испытаниям, эксплуатации и применению вооружения и военной техники противовоздушной (воздушно-космической) обороны, а также организовано исследование и анализ средств нападения противника с воздуха и из космоса. Мощная научная школа, развитая современная методология исследований, собственная лабораторная база — все это позволяет ученым в погонах разрабатывать эффективные и во многом уникальные оборонительные системы и технологии.

Интересный факт — в институте защищены 70 докторских и свыше тысячи кандидатских диссертаций, а полутора десяткам ученым, становление которых проходило в стенах этого НИИ, присвоены генеральские звания. В новом выпуске программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда» журналист Алексей Егоров первым из представителей СМИ приоткроет завесу тайны над тем, как создаются и совершенствуются новые средства защиты от ударов с воздуха, какие технические новации внедряются, и что предлагают военные ученые для надежного обеспечения безопасности страны в воздушно-космической сфере.

Достать «невидимку»

Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов , курирующий в ведомстве разработки и поставки нового вооружения и военной техники, не скрывает: институты, которые, должны следить за мировыми тенденциями и не упускать новые вызовы и угрозы в военной сфере, находя своего рода «противоядие», есть у каждого вида и рода войск. К примеру, в ЦНИИ ВВКО внимательно изучают натовские истребители и бомбардировщики, израильские и американские ударные беспилотники, крылатые и гиперзвуковые ракеты производства США , спутники-шпионы. Боевые средства с символикой DARPA (Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны Соединенных Штатов) здесь также имеются. Речь идет, к примеру, о противоракете GBI, предназначенной для перехвата межконтинентальных баллистических ракет. Правда, это точная копия, но российским военным специалистам она нужна, что создать надежное средство обхода нашими МБР этой ловушки.

Главный научный сотрудник ЦНИИ ВКО Минобороны России Сергей Нестеров — один из лучших в мире специалистов по боевой радиолокации и технологиям «стелс», доктор технических наук. По его словам, с помощью таких макетов изучается отражение ракет в радиолокационном диапазоне. Кстати, не только ракет. В институте создана уникальная коллекция моделей зарубежной летательных аппаратов, что позволяет изучать их характеристики с максимальной точностью. Французский Rafale — многоцелевой истребитель четвёртого поколения, американский истребитель пятого поколения F-22 — их модели уже изучены. Как и стратегический бомбардировщик B-2, созданный по продвинутой для своего времени технологии «стелс». Сергей Нестеров утверждает: еще за 10 лет до того, как эта машина была принята американцами на вооружение, наши военные ученые уже исследовали ее, выявили все характеристики. В частности, специалисты изучили самолет и передали полученные данные разработчикам антенн. После этого хваленый «стелс» перестал быть для нас невидимкой, что и показали события в Югославии, когда сербы сбили его с помощью нашей станции.

Уязвимый гиперзвук

Сегодняшняя сфера пристального внимания ЦНИИ ВВКО — гиперзвуковые средства поражения. Все начинается со стандартных процедур: калибровки измерительных средств с помощью калибровочного эталонного отражателя, создания условий, при которых имитируются различные ракурсы наблюдения. Учитываются все факторы, в том числе, размер объекта. Приоритетное внимание уделено изучению свойств отражения сигнал наших радаров ракетами систем ПРО противника. К слову, технологии, по которым в этом институте разрабатываются средства противодействию ударам с воздуха, взяты на вооружение за рубежом, а в числе первых их скопировали… американцы!

Мы, в свою очередь, оцениваем изготовленные за океаном средства воздушного нападения. В ЦНИИ ВВКО исследованы модели всех летательных аппаратов, состоящих на вооружении в армиях стран НАТО — не только современных, но и перспективных. Цель одна — создать эффективное оружие, способное бороться с этими средствами.

…Авторитет ученых этого научного центра неоспорим. Что говорить, ведь именно здесь была создана непробиваемая система обороны Москвы . Начальник ЦНИИ ВВКО генерал-майор запаса Сергей Ягольников рассказывает интересную историю Оказывается, задачу по защите неба столицы в свое время поставил лично Иосиф Сталин. Его «техзадание» было коротким: система ПВО должна с любого направления уничтожить не менее тысячи вражеских самолетов. Такая система была, правда, создана уже после смерти вождя, она состояла из 22 радиолокационных станций и 56 зенитно-ракетных комплексов С-25. Кстати, в последующем на базе этой серии были разработаны требования к созданию систем уже следующего поколения, мобильных — С-75, С-125, С-200. А им на смену пришли современные комплексы — С-300 и С-400, известные нынче на весь мир.

Стоит сказать, что в этом научном центре в разное время разрабатывались проекты тактико-технических заданий и проводилось военно-научное сопровождение практически всех образцов вооружения и военной техники для ПВО страны, а это не только названные системы зенитных ракетных войск, но и перспективный самоходный ЗРПК «Панцирь», истребители — от МиГ-до Су-27, более четырех десятков образцов вооружения и военной техники радиотехнических войск, различные автоматизированные системы управления войсками и оружием.

Схватка умов

Значительное место в научной деятельности института занимает создание средств защиты авиационной техники. Например, именно здесь помогли снизить радиолокационную заметность наших истребителей-перехватчиков МиГ-31. Совокупность проведенных при создании этой машины мероприятий — корректировка конструкции планера, применение радиопоглощающих материалов, позволили снизить заметность самолета почти… в сто раз!

Для изучения возможностей противодействия радиолокационным средствам сами эти средства также внимательно изучаются. В институте исследован весь радиолокационный диапазон, в котором действуют РЛС армий иностранных государств. Такой «коллекции» антенн, которая собрана в этом научном центре, больше не найти не то что в России — во всем мире! Работа ведется не только с воздушным, но и с космическим пространством. На сегодня уже не секрет, что отечественные космонавты проводили эксперименты в интересах создания космического эшелона противоракетной обороны. Генерал Ягольников уточняет: на космических кораблях размещалась специальная аппаратура, которая фиксировала старты баллистических ракет, затем эта информация передавалась разработчикам систем ПРО. Именно так, впоследствии, появились станции предупреждения о ракетном нападении «Днестр» и «Днепр».

Вообще, противостояние в воздухе, в космосе, — это схватка умов, характеров, технологий. Наши ученые научились распознавать («селектировать») ложные цели, которые американские МБР выпускают в космическом пространстве, отвлекая средства слежения от реальных боевых блоков. Для создания точного образа цели воссоздается не только форма исследуемого объекта, но и материал, из которого он сделан. Коллекция таких материалов в ЦНИИ ВВКО также имеется. Ее, к примеру, знатно пополнили обломки американского самолета, сбитого силами ПВО Югославии в период агрессии НАТО на Балканах. Фрагменты обшивки машины позволили также определить характеристики радиолокационного отражения объекта. А элементы другого сбитого в этом регионе средства — БПЛА дали возможность провести практические эксперименты и понять, каким средствами можно поражать данный объект в воздухе.

Заряженный лазер

К перспективным исследованиям можно отнести и работы по измерению лазерно-локационных характеристик целей, также проводимые в этом институте. Начальник отдела ЦНИИ ВВКО Андрей Смирнов раскрывает алгоритмы: по заданной трассе распространяется лазерное излучение, объект «подсвечивается», а отраженный сигнал выдается в лазерном диапазоне в виде диаграммы обратного отражения. Благодаря этим исследованиям наши ученые получают данные об отражающих характеристиках всех средств воздушного нападения — от самолетов до ракет. Полученная информация используется для создания оптико-электронных систем уже наших боевых машин.

Важно подчеркнуть, что в ходе исследований специалистами учитываются все моменты, которые могут реально присутствовать на исследуемом образце. К примеру, макеты выкрашиваются той же краской, что и реальные боевые средства противника, нагреваются (в полете они ведь греются из-за сопротивления воздуха). По словам Андрея Смирнова, температурные зависимости рассчитываются с помощью схематического моделирования и исходя из реальных условий. Эти данные нужны также и для того, чтобы следить за ракетой в инфракрасном диапазоне.

К слову, техника, которую используют специалисты этого института, позволяет производить необходимые исследования, что называется, по всему спектру. Например, с помощью мобильного оптико-электронного измерительного комплекса можно фиксировать излучательные и отражательные характеристики летательных аппаратов в оптическом диапазоне длин волн. Захватить на сопровождение и измерить характеристики объекта можно даже в случае с небольшим по размеру квадрокоптером. Начальник отделения специализированных измерительных радиолокационных станций ЦНИИ ВВКО Руслан Егужоков утверждает, что изображение можно получить сразу на шести оптических каналах в различных диапазонах, в том числе инфракрасном, ультрафиолетовом, по тепловизионным каналам.

В копилке исследований есть зафиксированные параметры натовских истребителей, в том числе, перешедших в так называемый «режим малой заметности». На заметность с помощью этого мобильного комплекса тестировались и наши машины, в числе которых — перспективный комплекс фронтовой авиации Т-50 (Су-57). Вообще, как говорят в институте, в память наших комплексов заносятся едва ли не все летающие аппараты, ставшие объектами исследований ЦНИИ ВВКО. Формирование такой «картотеки» позволяет решать задачу оперативного распознавания целей, исключить возможность случайного поражения своих объектов.