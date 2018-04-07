Французская армия готова к развертыванию новейших ракетных комплексов MMP

С каждым годом ведущие страны наращивают свои противотанковые возможности. В случае со странами ЕС это не в последнюю очередь связано с противоречиями с Россией , а также появлением у последней новейших образцов бронетехники. В частности, созданного на базе тяжелой гусеничной платформы «Армата» танка Т-14.

В настоящий момент авторитетное издание Jane’s, специализирующееся на военной технике, заявило о готовности Франции к первому оперативному развертыванию новейших противотанковых ракетных комплексов пятого поколения Missile Moyenne Portée.

Майор Жан-Люк Дитлер (Jean-Luc Dietler) из технического отдела французской армии STAT заявил, что управляемые системы MMP будут развернуты в четырех французских армейских полках: 2e Régiment Etranger d'Infanterie, 2e Régiment Etranger Parachutistes, 1er Régiment de Hussards Parachutistes и 3e Régiment de Hussards. Кроме того, Missile Moyenne Portée получит полк спецназа Сухопутных войск Франции, задействованный в Мали , в рамках операции «Бархан».

Напомним, целью операции является обеспечение безопасности Франции, а также поддержка ряда африканских государств в вопросе гарантирования их целостности и безопасности. Ранее французские СМИ заявили, что с момента начала операции в Мали ликвидировали более 450 боевиков.

Применение Missile Moyenne Portée / ©L'armée française

Первое оперативное развертывание MMP — безусловно, знаковое событие для мира военных технологий. Речь идет о последнем поколении противотанковых ракетных комплексов (ряд источников относят Missile Moyenne Portée к ПТРК пятого поколения). Напомним, известный американский комплекс FGM-148 Javelin принадлежит третьему поколению таких систем. По ряду показателей на данный момент он считается уже устаревшим.

Строго говоря, MMP и создавали как замену более старым ПТРК Milan и Javelin. Он имеет комбинированную систему наведения, куда входят тепловизионная и телевизионная головки самонаведения, инерциальная система навигации, а также наведение по оптоволоконному кабелю. Максимальная дальность полета ракеты — 4,1 километра.