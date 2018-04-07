В Boeing заявили, что производство истребителей F/A-18E/F продлится до 2025 года

ВАШИНГТОН, 7 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин /. Производство палубных истребителей-бомбардировщиков F/A-18E/F Super Hornet будет продолжено до 2025 года и, возможно, их сборка продлится и после этого. Об этом изданию Defense News рассказал руководитель этой программы в корпорации Boeing Дэн Джиллиан.

"Мы настроены на сохранение наших производственных темпов по две машины в месяц до конца 2025 года. И существует множество возможностей для продления этого срока и даже увеличения темпов", — сказал он. Ранее ожидалось, что производство F/A-18E/F может завершиться уже к 2017 году.

Причем, речь идет не только о строительстве новых истребителей — самолеты модернизируют. В первую очередь, будет продлен их жизненный цикл — с 6 тыс. до 9 тыс. летных часов. Речь идет о пакете модификаций, именуемом Блок 3.

Повысится и эффективность применения этих многоцелевых истребителей. Они станут менее заметными для радаров противника, хотя о полноценном применении технологии «стелс» речь не идет. Их оснастят топливными баками обтекаемой формы, что опять же положительно скажется на аэродинамике. Более того, они вмещают больше топлива, чем в предыдущих версиях. Дополняется все это современной электроникой, способной получать и передавать большие объемы данных, и сенсорами дальнего действия.

Конкуренция с F-35 Super Hornet — истребитель четвертого поколения, производится он с 1995 года в двух версиях. F/A-18E — одноместная, а F — двухместная. Его дальнейшее производство оказалась под вопросом после того, как компания Lockheed Martin практически завершила работу над своим многоцелевым истребителем пятого поколения F-35. Но проект оказался проблемным. Вопросы вызывала надежность этих самолетов, особенно после некоторых инцидентов, в том числе, возгораний двигателя.