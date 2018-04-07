«Советские камикадзе»: сколько их было на Великой Отечественной

С первых дней войны Красная армия проявляла массовый героизм, пытаясь затормозить продвижение врага. Не оставались в стороне и военно-воздушные силы. Широкое распространение получили тараны, в том числе огненные, с помощью которых уничтожалось большое количество живой силы и техники противника.

Оружие русских

Классический воздушный таран — это направление своего самолета на противника. Впервые его применял в сентябре 1914 году штабс-капитан Петр Нестеров . На высоте более 500 метров летчик направил свой моноплан на самолет австрийцев. С тех пор наши пилоты стали часто пользоваться этим способом ведения боя.

Особое распространение таран получил во время Великой Отечественной. Наши летчики пользовались им при израсходовании топлива и боеприпасов или в случае выхода из строя оружия.

Разновидностью тарана является огненный таран. Он использовался при значительных повреждениях самолета, когда было понятно, что летательный аппарат ждет неминуемая гибель. Летчик в такой ситуации стоял перед сложным выбором: или не выполнить задание и попасть в плен, или ценой собственной жизни уничтожить врага. Нередко выбирали второе. В таком случае самолет направлялся в скопление живой силы и техники врага на земле или в водную цель.

Огненные тараны пилоты совершали на всех этапах войны. Были они и во время летних сражений 1941 года, и при обороне Москвы Ленинграда и Сталинграда, в сражениях на Курской дуге и Днепре, в Белоруссии Польше , а также уже после разгрома Германии — в кампании против императорской Японии

«Камикадзе» по-советски

Огненный таран требовал от пилота особого мастерства, необходимо было обладать железными нервам и готовностью к самопожертвованию. Главный маршал авиации Александр Новиков говорил, что таран — это наивысшее проявление морального фактора, который не мог учесть противник.

За время Великой Отечественной войны отмечено около 600 случаев таранов, из них 506 — наземной цели. В списке пилотов, совершивших огненный таран, значатся более 450 человек. Всего же за четыре года было совершено 237 подобных таранов. Расхождения в количестве летчиков и случаев огненного тарана объясняется тем, что в летательном аппарате в тот момент находилось по 2-3 человека.

В очень редких случаях шедшие на огненный таран пилоты оставались в живых. Один из таких счастливчиков — лейтенант С. И. Колдыбин. Он направил загоревшийся самолет на немецкую переправу через Днепр. Взрывной волной летчика выбросило из машины. Всего после огненного тараны выжили лишь шесть пилотов.

На врага!

Первым полыхающий самолет на противника направил 27-летний старший лейтенант Петр Чиркин. Это произошло в разгар боя у города Стрый на Западной Украине. Символично, что свой подвиг он совершил в первый день войны — 22 июня 1941 года. Истребитель И-153 ворвался прямо центр немецкой танковой колонны.

Навсегда вписан в историю русской воинской славы и подвиг экипажа капитана Николая Гастелло . 26 июня два бомбардировщика ДБ-3ф вели обстрел колонны немецких танков у Радошковичи-Молодечно. Самолет Гастелло облетел бронетанковую группу Вермахта, стоявшую у цистерн с горючим.

Самолет уже уходил от цели, как вдруг в топливный бак летательного средства попал снаряд. Спустя несколько секунд самолет оказался объят пламенем. В этот момент Гастелло развернул его и направил его в скопление танков.

В сентябре 1941 года первый и пока единственный раз в истории таран совершила женщина. Летчик Екатерина Зеленко на бомбардировщике Су-2 сумела уничтожить один истребитель фашистов, а затем пошла на таран второго. От удара «Мессершмит» разломился пополам, а сама летчица погибла.

Бывали случаи и морских огненных таранов. Так, экипаж майора Меркулова 19 марта 1945 года вышел в полет для нанесения удара по конвою, доставлявшему подкрепление в Курляндский котел. Самолет атаковал суда, но был поврежден пулей противника и загорелся. Экипаж направил летательный аппарат на корабли немцев. Все летчики погибли.

Награды для героев

Несмотря на то, что тараны, включая огненные, не были предусмотрены уставом, советское командование относилось к ним в целом положительно и считало проявлением героизма. Соответственно, летчики, пошедшие на таран, практически всегда получали награду.

Прославлять пошедших на таран авиаторов Совинформбюро начало после подвига Гастелло. Командование Красной армии использовало его пример в пропагандистских целях. Посмертно он был удостоен звания Героя Советского Союза.