«Тоталити», «Троян» и «Дропшот»: как американцы планировали победить СССР

Рассказывают, что когда президенту США Гарри Трумену доложили об успешном испытании первой атомной бомбы 16 июля 1945 года, он воскликнул: «Наконец-то у меня есть дубина против этих русских парней!» Начавшаяся вскоре после окончания Второй мировой новая война — холодная — не раз грозила перейти в горячую. Планы окончательной победы над СССР с использованием атомного оружия начали разрабатываться в США ещё в конце 1945 года.

Новые программы разрабатывались по мере увеличения ядерного арсенала США и изменения международной обстановки. По плану «Троян» 1948 года намечалось нанесение ударов уже 133 атомными бомбами по 70 советским городам. Наиболее подробным планом был «Дропшот», утверждённый 19 декабря 1949 года. В качестве целей ядерной бомбардировки числились 104 города Советского Союза. Предполагалось, что для приведения в исполнение этого плана США должны обладать не менее 292 атомными бомбами к 1 января 1957 года.

В «Дропшоте» помимо перечисления целей ядерного удара подробно описывались исходные предпосылки осуществления плана и давался примерный сценарий. Считалось, что вторжение советских войск в Западную Европу будет остановлено на рубеже Рейн—Альпы—Северная Италия , после чего мобилизованные войска США и их союзников перейдут в контрнаступление с целью разгрома советских сухопутных сил. В конечном итоге Советский Союз, лишенный союзников, должен был быть принуждён к безоговорочной капитуляции без какой-либо возможности когда-нибудь восстановиться в качестве великой державы, его территории были бы полностью оккупированы. [С-BLOCK]

Планы варьировались с учётом того, в каком регионе планеты противостояние между СССР и западными странами могло развиться в вооружённый конфликт. Уже в конце 1945-го — начале 1946 года возникла напряжённость из-за желания Сталина продлить военную оккупацию Северного Ирана, осуществлявшуюся СССР совместно с Великобританией во время войны. Летом 1946 года Сталин выступил с территориальными претензиями к Турции . В 1948 году советские войска организовали блокаду Западного Берлина, продлившуюся год. В 1950 году началась война в Корее , во время которой американский главнокомандующий генерал Д. Макартур предложил нанести атомные удары по городам Китая , отправлявшего свои войска в Северную Корею . Президент Гарри Трумэн, правда, категорически отверг это предложение и отправил чрезмерно воинственного генерала в отставку.

Единственными носителями ядерного оружия в тот период у обеих сторон были только самолёты и ракеты средней дальности. Американские ракеты и авиация могли спокойно достать практически до любой точки Советского Союза с баз в Западной Европе, Турции и на Среднем Востоке. В свою очередь советские Вооружённые силы подобной транспортной возможности быстро достигнуть США не имели. Следовательно, Америка могла не опасаться «удара возмездия», который привёл бы к разрушениям американских городов и гибели сотен тысяч людей. Кроме того, атомная бомба у СССР появилась впервые только в 1949 году. [С-BLOCK]

Однако при моделировании плана «Дропшот» на штабных учениях в США американские военные пришли к неутешительному для себя выводу: будут поражены только 70% целей, а потери американских ВВС в воздушной войне против СССР составят 55%. Таким образом, «Дропшот» был признан неспособным подорвать военно-экономическую мощь СССР настолько, чтобы сломить его сопротивление.

Несмотря на это, проекты продолжали совершенствоваться. В 1950-е годы основным компонентом ядерных сил обеих сторон стали межконтинентальные баллистические ракеты, а в 1960-е годы арсенал СССР и США пополнился мобильным и практически неуязвимым средством доставки ядерных зарядов — ракетными подводными лодками. Для американских стратегов становилось всё более ясным, что в случае войны территория и гражданское население США неминуемо подвергнутся разрушительным ударам. Тем не менее в 1960 году президент Дуайт Эйзенхауэр утвердил первый единый оперативный план тотальной ядерной войны против стран Варшавского договора — СИОП. С тех пор этот план обновляется ежегодно сообразно изменению мировой обстановки и состава противников США. [С-BLOCK]

В 1961 году, с приходом к власти президента Джона Кеннеди , в американской стратегии впервые появились концепция войны против СССР с использованием только неядерного вооружения и концепция ограниченной ядерной войны. Приоритетными стали считаться удары по пусковым установкам советских межконтинентальных ракет, базам атомных подводных лодок и базам советской дальней авиации, чтобы предотвратить ядерный удар по городам США. Следующие группы целей — объекты ПВО (ПРО) противника, затем командные пункты и узлы связи военно-политического руководства СССР, а в случае продолжения им войны — тотальный «парализующий» удар с целью разрушения промышленного потенциала.

Необходимо заметить, что США никогда не считали себя готовыми к тотальной войне с СССР до полной победы. Все планы предусматривали большее количество ядерных зарядов и средств доставки, чем имелось в наличии у США на момент их составления. Военные руководители настойчиво выбивали из Конгресса ассигнования под предлогом недостаточно высокого уровня военной мощи США. Так, министр обороны Р. С. Макнамара в 1964 году заявлял, что ядерный потенциал Америки должен быть настолько велик, что первая же атака с помощью атомного оружия уничтожила бы две трети промышленного производства СССР. Аргументом для создания системы СОИ в начале 1980-х годов стали расчёты Пентагона , согласно которым ответный удар советских стратегических сил, по которым уже был бы нанесён первый американский удар, мог сразу унести жизни 35 миллионов американцев.

Самым благоприятным временем для ведения ядерной войны для США был конец 1940-х годов, когда СССР ещё не обладал атомным оружием. Но все перечисленные планы предусматривали не превентивное нападение, а ответ на действия Советского Союза в том или ином регионе мира.