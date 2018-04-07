В Москве освятят куличи для российских военнослужащих в Сирии

МОСКВА , 7 апр — РИА Новости . Несколько тысяч пасхальных куличей освятят накануне Пасхи, в субботу, в Новоспасском монастыре Москвы, после чего они будут отправлены на авиабазу ВКС РФ Хмеймим в Сирии для российских военнослужащих, сообщили РИА Новости в пресс-службе патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Чин освящения куличей совершит наместник Новоспасского монастыря епископ Воскресенский Савва. На обряде будут присутствовать представители министерства обороны РФ и общественных организаций, а также спортсмены и артисты, которые ранее приезжали на авиабазу Хмеймим, чтобы поддержать российских военных.

"Куличи и иконы для военнослужащих сразу после освящения будут отправлены на подмосковный аэродром Чкаловский, откуда самолетами военно-транспортной авиации их доставят на авиабазу Хмеймим в Сирии. Их будут сопровождать представители Минобороны, ветеранской организации «Боевое братство», а также хор «Благозвонница», который будет петь за пасхальным богослужением в храме Ильи Пророка на авиабазе Хмеймим", — сообщили в патриархии.

Хор также даст концерт для российских военнослужащих, на который приглашены сирийские военные и священнослужители Антиохийской православной церкви

Дмитрий Саблин. "Мы рады, что можем отправить частицу праздника, частицу Родины нашим военным, которые борются с глобальной угрозой — международным терроризмом. Освященные в Москве куличи доставят и сотрудникам нашего посольства в Дамаске , которые все эти годы под постоянными обстрелами, во фронтовой обстановке отстаивали интересы нашей страны", — отметил первый зампредседателя «Боевого братства», депутат Госдумы РФ

С 2013 года Новоспасский монастырь совместно с общественными организациями неоднократно собирал и отправлял помощь страдающему от войны народу Сирии.

Православная Пасха в этом году приходится на 8 апреля. Чин освящения куличей во многих храмах Русской православной церкви совершается накануне.

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