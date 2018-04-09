Приключенческую ленту «Танки» показали военнослужащим в Сирии

МОСКВА , 9 апреля. / ТАСС /. Военнослужащие авиабазы Хмеймим в Сирии одними из первых увидели приключенческую ленту «Танки» Кима Дружинина , которая выходит в российский прокат 26 апреля. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба компании, занимающейся прокатом фильма.

"Вечером 8 апреля за три недели до старта всероссийского проката первыми зрителями приключенческой ленты «Танки» стали военнослужащие авиабазы Хмеймим в Сирии", — отмечается в сообщении.

"Мы гордимся тем, что предпремьерный показ фильма состоялся именно здесь, в Сирии, и картину первыми посмотрели военнослужащие, которые являются наследниками боевой славы участников Великой Отечественной войны", — привели в пресс-службе слова продюсера картины Дмитрия Щербанова.