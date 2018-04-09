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Приключенческую ленту «Танки» показали военнослужащим в Сирии
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Приключенческую ленту «Танки» показали военнослужащим в Сирии 

ТАСС 4 часа назад
Фото: Московский Монитор
МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие авиабазы Хмеймим в Сирии одними из первых увидели приключенческую ленту «Танки» Кима Дружинина, которая выходит в российский прокат 26 апреля. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба компании, занимающейся прокатом фильма.
"Вечером 8 апреля за три недели до старта всероссийского проката первыми зрителями приключенческой ленты «Танки» стали военнослужащие авиабазы Хмеймим в Сирии", — отмечается в сообщении.
Перед демонстрацией фильма зрителям были показаны видеообращения Андрея Мерзликина, который исполнил роль конструктора Т-34 Михаила Кошкина, и министра культуры России Владимира Мединского.
"Мы гордимся тем, что предпремьерный показ фильма состоялся именно здесь, в Сирии, и картину первыми посмотрели военнослужащие, которые являются наследниками боевой славы участников Великой Отечественной войны", — привели в пресс-службе слова продюсера картины Дмитрия Щербанова.
Фильм «Танки» основан на реальных событиях и рассказывает о конструкторе Михаиле Кошкине, который перед войной с фашистской Германией разрабатывает прототип нового танка Т-34. Чтобы доказать уникальность боевой машины, Кошкин и его команда отправляются в Москву на танках своим ходом.
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