Боевики «Джейш аль-Ислам» атаковали позиции сирийской армии

"Вчера обстановка в городе Дума резко обострилась. Боевики группировки «Джейш аль-Ислам» предприняли атаки на позиции правительственных войск, возобновили минометные и ракетные обстрелы Дамаска. За прошедшие двое суток по жилым районам столицы выпущено 25 мин и реактивных снарядов, от которых погибло семь и ранено 42 мирных жителя. Интенсивность обстрелов усиливается", — сказал он.

Как отметил Евтушенко, за последние сутки экстремисты возобновили боевые действия против правительственных войск Сирии. При этом местное население используется ими в качестве «живого щита». Известны случаи проведения акций устрашений с убийством протестующих мирных жителей, выступавших за выход боевиков из Думы.

Евтушенко сообщил, что боевики «Джейш аль-Ислам», возглавляемые новым главарем Абу Кусаем, нарушили выполнение достигнутых договоренностей, заблокировали выход мирных жителей из города Дума по предоставленному гуманитарному коридору.

"Сирийские правительственные войска освобождают районы города Дума от непримиримых бандформирований", — добавил Евтушенко.

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