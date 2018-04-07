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Боевики «Джейш аль-Ислам» атаковали позиции сирийской армии
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Боевики «Джейш аль-Ислам» атаковали позиции сирийской армии 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Боевики "Джейш аль-Ислам" в пятницу предприняли атаки на позиции войск Сирии, возобновили минометные и ракетные обстрелы Дамаска, заявил начальник Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.
"Вчера обстановка в городе Дума резко обострилась. Боевики группировки «Джейш аль-Ислам» предприняли атаки на позиции правительственных войск, возобновили минометные и ракетные обстрелы Дамаска. За прошедшие двое суток по жилым районам столицы выпущено 25 мин и реактивных снарядов, от которых погибло семь и ранено 42 мирных жителя. Интенсивность обстрелов усиливается", — сказал он.
Как отметил Евтушенко, за последние сутки экстремисты возобновили боевые действия против правительственных войск Сирии. При этом местное население используется ими в качестве «живого щита». Известны случаи проведения акций устрашений с убийством протестующих мирных жителей, выступавших за выход боевиков из Думы.
Евтушенко сообщил, что боевики «Джейш аль-Ислам», возглавляемые новым главарем Абу Кусаем, нарушили выполнение достигнутых договоренностей, заблокировали выход мирных жителей из города Дума по предоставленному гуманитарному коридору.
"Сирийские правительственные войска освобождают районы города Дума от непримиримых бандформирований", — добавил Евтушенко.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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