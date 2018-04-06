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Концерн «Алмаз-Антей» создал новый арктический вездеход для МЧС
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Концерн «Алмаз-Антей» создал новый арктический вездеход для МЧС 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Брянский автомобильный завод (БАЗ, входит в концерн «Алмаз-Антей») выпустил образец шасси БАЗ-69092, предназначенный для работы МЧС в условиях вечной мерзлоты. Как сообщили журналистам в пресс-службе концерна, в ближайшее время в Якутии начнутся ходовые испытания машины.
"Это первый образец техники, которую наш автозавод изготовил для МЧС. Мы постарались максимально выполнить все пожелания северян в рамках оформленного генерального соглашения между БАЗ и Торгово-промышленной палатой Республики Саха (Якутия) и уверены, что в ходе предстоящих испытаний техника не подведет. Надеемся, что в условиях Крайнего Севера будут востребованы и другие наши перспективные разработки", — сообщил генеральный директор БАЗ Дмитрий Олейник.
Новый макетный образец техники в арктическом исполнении разработан на основе шасси БАЗ-69092 (колесная формула 6х6) с грузовой платформой для выполнения аварийно-спасательных работ, эвакуационных и гуманитарных операций, обеспечения жизнедеятельности в регионах. Арктический образец по конструкции существенно отличается от всех ранее изготовленных шасси на базе семейства «Вощина-1», отметили в пресс-службе «Алмаз-Антея».
"Для успешной эксплуатации нового макетного образца в районах Крайнего Севера и Арктики в конструкцию машины внесен ряд изменений, касающихся систем жизнеобеспечения, конструкции шасси и самого каркаса", — добавили в компании.
Брянский автомобильный завод входит в число ведущих российских предприятий, производящих специальные колесные шасси и колесные тягачи высокой проходимости грузоподъемностью от 14 до 40 т для военной и гражданской техники.
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