Запуски с «Восточного» подтвердили эффективность российской системы телеметрии

Система РТСЦМ-1 собирает информацию о состоянии ракеты-носителя перед стартом и в процессе полета.

Модернизированная система телеметрических измерений РТСЦМ-1 ракеты-носителя «Союз-2» успешно прошла испытания в ходе запусков с космодрома «ВОСТОЧНЫЙ» в ноябре 2017 года и 1 февраля 2018 года.

В ходе модернизации системы она получила дополнительные возможности. Для этого был переработан прибор центральной части системы — основной коммутатор-формирователь (ОКФ). По сравнению с предыдущими модификациями, новый ОКФ был сделан на отечественной элементной базе и без применения внутренних жгутов.

Олег Хромов. «Вязание жгута для объединения внутренних плат — очень трудоемкая операция. Мы отказались от нее в пользу модульной архитектуры. Сейчас платы соединяются как кубики конструктора Lego. Это существенно повысило технологичность производства и надежность системы. Сейчас мы в инициативном порядке ведем переработку технологической документации, чтобы все приборы системы сделать по такому же принципу. Начинка остается той же, а конструкция будет изменена — это не только повысит качество, но и снизит стоимость системы», — рассказал директор проектов по созданию телеметрических систем и комплексов — заместитель генерального конструктора РКС

В перспективе полностью модульная система РТСЦ может быть выбрана в качестве основной для перспективной российской ракеты-носителя «Союз-5».