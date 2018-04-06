Малый патрульный корабль «Николай Сипягин». Инфографика

Американское издание The Drive назвало «гениальным» дизайн нового российского корвета проекта 22160, выпускающегося в Татарстане на зеленодольском судостроительном заводе.

По мнению журналиста, малый патрульный корабль при небольшом размере имеет большую боевую мощь. Особенно отмечается модульность корабля — начинка его может меняться в зависимости от поставленных задач — от борьбы с пиратами до огневой поддержки во время морского боя. Спроектировали корвет в Северном проектно-конструкторском бюро. «Концепт довольно инновационный, стоит его изучить западными военно-морскими силами. Он может послужить источником вдохновения для их многофункциональных боевых судов», — пишет издание.

На них используется технология «Стелс», делающая их невидимыми для радиолокации. Это достигается за счет особой архитектуры обводов корпуса. Корабль универсален и может быть как патрульным, так и артиллерийским, и санитарным, водолазным в зависимости от имеющегося оборудования. Для борьбы с пиратами, которые отличаются стремительностью «набегов» и быстрым захватом корабля, у корвета есть отдельная бронированная десантно-штурмовая лодка, которая может вместить до 10 морских пехотинцев и двух членов экипажа. Спустить ее на воду можно за 30 секунд. Она может передвигаться со скоростю 80 км в час и приближаться незаметно (что особенно важно при нападении пиратов).

Помимо кают в распоряжении экипажа — спортзал, сауна, библиотека.

Дмитрий Рогозин. «Это уникальный высокоманевренный и очень «зубастый» корабль», — заявил ранее вице-премьер России

Всего в Зеленодольске строится 6 кораблей проекта. Головной корабль «Василий Быков» проходит испытания, последний — « Николай Сипягин » — начали строить в январе этого года. Он назван в честь Героя Советского Союза, капитана 3-го ранга Николая Сипягина. После спуска на воду корветы этой серии будут нести службу в составе Черноморского флота.